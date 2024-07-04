Kesintiler mağdur ediyor

Turizm sektöründe her yıl olduğu gibi elektrik kesintisi tedirginliği yaşanıyor. Geçen yıl kesintilerden en çok etkilenen başta Datça ve Marmaris olmak üzere turizm bölgelerinde kesintiler esnafı mağdur ediyor.

Temmuz ayıyla birlikte turizm sektöründe sezonun en yoğun dönemi başlıyor. Turizmcilerin ve bölgedeki esnafın en büyük endişesi ise yaşanan elektrik kesintileri. Nüfusu artan, yeni iş yerlerinin açıldığı turistik bölgelerde, elektrik iletim hatlarının ise eski olduğu belirtildi. Elektriğe henüz yüzde 38 zam yapılmışken, şirketlerin yatırım yapmamasına esnaflar tepkili.

Yaz aylarında yaşanan elektrik kesintileri ilk olarak bayram haftasında Didim’in Akbük Mahallesinde meydana geldi. 2 gün süren kesintinin ardından bazı elektrikli ev aletlerinin de bozulduğu öğrenildi.

Geçen yıl yaşanan elektrik kesintilerinden en çok etkilenen ilçelerin başında Datça ve Marmaris gelirken, bu yıl da yine benzer sorunların yaşanabileceği ifade ediliyor. Datça’da geçen yıl yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintisinden en çok etkilenen esnaflardan biri olan Murat Balıkçı yaptığı açıklamada, “Bu yıl birçok yeni dükkân açıldı. Hatta zincir marketler bile açıldı ve yeni bir elektrik hattı çekilmedi. Var olan hat üzerinden herkes elektrik alıyor. Bu yıl ilçede bir yoğunluk oldu ve elektrik kesilmedi ama geçen yıl yaşayacağımız şeylerin tekrar etmeyeceğinin garantisi yok” dedi.

Balıkçı, “Geçen yıl yaşanan kesintilerden sonra dağıtım şirketi tarafından hiçbir zararımız karşılanmadı. Bizim sezonumuz zaten 2 ay sürüyor ve biz bu sürede kazandığımızla bütün yıl geçinmeye çalışıyoruz.”

Pansiyon işleten Yalçın Alçiçek de, “Geçen yıl elde edeceğimiz gelirin yüzde 40’ını kaybettik ancak şirket hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Konaklamaya gelen kişiler geceden odalarını boşaltıp gitti. Bu yıl ise gördüğümüz kadarıyla ufak tefek onarımlar dışında ciddi bir yatırım yapılmadı” diye konuştu.

VANTİLATÖR KULLANDILAR

Geçen yıl Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçeleri ile Antalya’da yaşanan elektrik kesintileri ve buna bağlı olarak yaşanan su kesintisi turizmcileri olumsuz etkilerken tatile gelen turistler ilçeleri terk etmişti. Ürünleri bozulan esnaflar ise binlerce liralık zarar ederken, elektrik dağıtım şirketi AYDEM’in ise ısınan trafoları vantilatörle serinletmeye çalışması tepki çekmişti.

∗∗∗

ŞİRKETLER YATIRIM YAPMIYOR

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “Yazlık bölgelerde yaz ayları ve kış ayları arasındaki talep farkı fazla oluyor. Dağıtım şirketleri ise durumu maliyet açısından değerlendirip yoğun dönemlerde yaşanacak kesintileri göze alarak yatırım yapmıyor. Özel şirket yatırım yapmayı tercih etmeyebilir ancak enerji bir insan hakkıdır ve elektrik dağıtım işi özelleştirilmemiş olsaydı, kamu bu görevi üstleniyor olsaydı bu yatırımlar yapılabilirdi. Elektriğe sürekli zam yapılıyor, dağıtım şirketlerine kaynaklar aktarılıyor ancak yurttaşlar bu ödemeler karşısında yeterli hizmet alamıyor” dedi.