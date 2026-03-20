Kesintisiz satış

Kamuya ait taşınmazlar bir bir özel şirketlere devrediliyor. Gerçekleşen satışların büyük bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Özelleştirme İdaresi bazı yeni taşınmazların satışına onay verirken Ocak-Şubat döneminde de 3 milyar 82 milyon liralık taşınmaz satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde yapılan taşınmaz satışının toplam tutarı 2 milyar 237 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Taşınmaz satışlarındaki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7’yi buldu.

Şubat ayında taşınmaz satışlarının 412,6 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Böylece Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirilen taşınmaz satışlarının 983,3 milyon liralık bölümü arsa ve arazi satışlarından kaynaklandı. Bu satışlardan yıl sonu itibarıyla elde edilecek gelirin 7 milyar 116 milyon lira olması bekleniyor.

Satış listesinde bu yıl da 2/B başlığı öne çıktı. “Orman niteliğini kaybettiği” gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan binlerce hektar alan satış yöntemiyle el değiştirdi. Ocak-Şubat dönemine 1 milyar 6 milyon liralık 2/B satışı gerçekleştirildi. Yılın henüz ilk iki ayında yıl sonu hedefinin yüzde 15’i gerçekleşti.

Tarım arazileri de elden çıkarma programının parçası oldu. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında iki ayda 283,9 milyon TL tutarında satış gerçekleştirildi.

İKİ TAŞINMAZIN SATIŞINA ONAY

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla bazı taşınmazların satışına onay verildi. Özelleştirme kapsamındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı iki taşınmaz ihale yoluyla satıldı.

Kararlara göre, Muş’ta merkez ilçeye bağlı Alizurum Köyü’nde bulunan 5 bin 975 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapılar, 55 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’ne devredildi.

Aynı köyde yer alan 31 bin 209 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ve üzerindeki yapılar ise 249 milyon TL bedelle yine Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’ne satıldı.

İhale şartnamesine göre, şirketin sözleşmeyi imzalamaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine gelir kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği kaydedildi.