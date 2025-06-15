Kesintiye karşı bordro yakacaklar

HABER MERKEZİ

Aile sağlığı merkezleri (ASM) emekçileri, eziyet yönetmeliği olarak niteledikleri Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı yeniden eylemlere başlıyor.

Yönetmelikle, 6 ay ASM’ye gelmeyenler için hemşirelerden 2-6 bin TL, aile hekimlerinden 10-15 bin TL kesinti yapılacak olmasına isyan eden sağlık emekçileri, 16-17-18 Haziran’da il sağlık müdürlükleri önünde olacak.

“ASM’ye gelmeyen yurttaşın hesabını sağlık emekçisinden sormak hangi akla sığar? ” diye soracak olan ASM çalışanları eylemlerde bordrolarını yakacak. Sağlık Bakanlığı’na bu eziyetten vazgeçin çağrılarını yineleyecek olan sağlık emekçileri, tüm sağlık emekçilerini de mücadelelerine destek vermesini istedi.