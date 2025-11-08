KESK: 2026 bütçesi emekçiyi vuracak, sermayeyi koruyacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Meclis’te görüşülen 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’ne ilişkin KESK’e bağlı işkolu Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Genel Merkezi’nde açıklama gerçekleştirdi.

''TOZ PEMBE BİR TABLO SUNULUYOR''

Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Ülkedeki mevcut tablo iktidar bloku tarafından adeta 86 milyonla dalga geçercesine toz pembe bir tablo gibi sunulmaktadır. Nitekim ‘Bütçe Bağlama Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı aynen şu sözleri sarf etmiştir; 'Türkiye yüzyılında ülkemizi en yüksek insani gelişmişlik seviyesine ulaştırdık. Şimdi de yüksek gelir grubundaki hak ettiği yere taşımaya kararlıyız.' Sayın Cumhurbaşkanı hangi ülkeden, hangi en yüksek insani gelişmişlik seviyesinden bahsediyor? Hangi ülkede yaşıyor? Açıkçası bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Biz bu ülkede, Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

Ekonomik krizden kaynaklanan işsizlik, açlık ve yoksulluk oranlarına işaret eden Karagöz, “Türkiye’de mevcut iktidar kişi başına milli gelirin 2025 yılı itibari 17 bin 748 dolara ulaşacağını, önümüzdeki yıl için ise bu rakamın 18 bin 621 dolara ulaşmasının hedeflendiğini söylüyor. Yani ortalama dolar kuru verileri ile kişi başına gelirin 2025 yılı için aylık 60 bin TL’ye ulaşacağını söylüyor. Oysa bu ülke çalışan her iki kişiden birine açlık sınırı altında kalan asgari ücretin, her dört emekliden birine açlık sınırı altında kalan bir aylığın dayatıldığı, ortalama kamu emekçisi maaşının eriye eriye yoksulluk sınırının yarısına kadar gerilediği, ücret-maaş artışlarının TÜİK’in sanal enflasyon verileri ile sınırlandığı bir ülke" diye belirtti.

''HALK VE EMEKTEN YANA BÜTÇE''

KESK olarak krizlere ve yaşananlara karşı mücadele edeceklerini kaydeden Karagöz, bütçe taleplerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz.Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz.Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri, koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için bütçeden ayrılan payın arttırılmasını istiyoruz.

EYLEM TAKVİMLERİNİ AÇIKLADI

Karagöz bu çerçevede yapacakları eylem planı hakkında ise şunları paylaştı:

“Bütçe görüşmeleri süresince işkollarımız kendi bakanlık bütçelerinin görüşüldüğü günlerde değerlendirme ve taleplerini içeren basın açıklamaları, basın toplantıları, işyeri faaliyetleri vb. eylem ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek.22 Kasım’da Samsun ve Adana’da, 29 Kasım’da ise Van ve İzmir’de bölge mitingleri gerçekleştireceğiz.Bunun için KESK Yürütme Kurulu üyeleri ve bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri olarak önümüzdeki haftadan itibaren bölge mitinglerimizi örgütlemek üzere il çalışmaları yürüteceğiz.Aralık ayı başında bütçe TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak. Yine aralık ayı içinde tüm çalışanlarını yakından ilgilendiren asgari ücret artışı süreci devam edecek.Bu süreçte KESK olarak bütçeye ve insanca yaşamaya yetecek ücrete ilişkin taleplerimizin karşılanmaması halinde, “üretimden gelen gücümüzü kullanma dahil işyerlerinden, alanlara uzanan bir mücadele hattını oluşturmaya devam edeceğiz."