KESK Adana ve Samsun’da meydanlarda: Halk için bütçe, demokratik Türkiye!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün “Geçinemiyoruz! Halk için bütçe, demokratik Türkiye!” şiarıyla örgütlediği bölge mitinglerinden ilk ikisini Adana ve Samsun’da gerçekleştirdi.

Adana’daki miting saat 12.00’de Uğur Mumcu Meydanı’nda, Samsun’daki ise saat 13.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çevre kentlerden de yurttaşların katıldığı bölge mitinglerine kamu emekçilerinin yanı sıra siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de yoğun katılım sağladı. Meydanlara gerçekleştirilen yürüyüşlerde kamu emekçileri “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” ve “AKP gidecek, demokrasi gelecek” sloganları attı.

BÜTÇE PLANLAMASINA HALK DAHİL EDİLMELİ

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Adana Bölge Mitingi’nde gerçekleştireceği konuşma öncesi BirGün’e konuştu. İki aydır sürdürdükleri çalışmanın ardından bugün itibariyle “halk için bütçe, demokratik Türkiye” taleplerini meydanlara taşıdıklarını ifade eden Karagöz, şunları söyledi: “Bütçenin emekçilere ayrılması talebi, bugün en yakıcı ve en öne çıkan taleplerden biri. Çünkü şu açık ki bütçe planlamasında iktidar yüzünü sermayeye sırtını ise emekçilere dönüyor. Kaynak ve gelirlerin kime ayrılacağı, kime aktarılacağı da çok açık, kimden kesileceği de. Oysa bu kaynakları her gün alın terimizle, emeğimizle yaratan biziz.

Bugün bu ülkede kamu emekçileri, işçiler, emekliler, gençler geçinemiyor. Krizin faturası, halkın sırtına yükleniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bütçenin planlanmasında halkın olmasını ve bütçeyi en son onaylayacak merciinin de yine halk olmasını istiyoruz. Bu taleple bugün meydanlardayız. Adana’da yoğun bir katılım var. Antep, Urfa, Aksaray, Hatay ve daha pek çok kentten kamu emekçileri, işçiler burada ve haykırıyor: İnsanca yaşam istiyoruz, yarattığımız bütçeden payımızı almak istiyoruz, bütçenin halka ayrılmasın istiyoruz!”

MİTİNGLER HAFTAYA İZMİR VE VAN’DA

Konfederasyon, haftaya cumartesi, 29 Kasım’da İzmir ve Van’da olacak. Van Bölge Mitingi saat 12.00’de Musa Anter Barış Parkı’nda, İzmir Bölge Mitingi ise saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.