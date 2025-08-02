KESK alternatif TİS masası kurdu

Emek Servisi

Kamu emekçileri 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini beklerken KESK, emekçiler için alternatif TİS masası kurdu. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde sendikanın kurduğu alternatif Toplu İş Sözleşmesi (TİS) masası önünde basın açıklaması yaptı. Kamu emekçileri, “Sefalete teslim olmayacağız”, “Devlet güdümlü sendikaya hayır”, “İşçi, memur el ele, genel greve”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Mülakat emek hırsızlığıdır”, “Vergide, ücrette adalet istiyoruz” sloganları attı.

Kamu işçilerinin KÇP taleplerinin karşılanmaması üzerine aldıkları grev kararlarının Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yasaklanmasına da değinen Karagöz, "AKP, işçi düşmanı politikalarıyla bugüne kadar hafızalarımızda derin yaralar açtığını ancak bu derin yaralara karşı da mücadelemizi her geçen gün arttırarak sürdürdüğümüzü belirtmek istiyorum. 60 gün süreyle alınan grev kararlarını bugün Sayın Cumhurbaşkanı tamamen ertelemiş durumdadır. Bu grev kararı işçilerin, emekçilerin yasal hakkıdır. Ertelenemez, gasp edilemez" diye konuştu.

Emekçilerin TİS taleplerine değinen Karagöz şöyle konuştu: "Özgür bir toplu sözleşme imzalamak için, özgür bir toplu sözleşme için grevi istiyoruz. Grev kararının alınmasını, alınan grev kararının yasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Hiçbir kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır. Bunun için toplu sözleşme sürecinin başından beri yoksulluk sınırı olan 85 bin TL'nin üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Ancak iktidar bu talebimize kulak tıkadı. Ocak 2026 itibarıyla en düşük kamu çalışanının maaşı 100 bin TL üzerine çıkarılmalıdır. Buna göre en düşük kamu emekçisinin maaşında yapılacak oransal artış tüm kamu emekçilerinin maaş artışlarında da esas alınmalıdır. Kamu emekçilerinin maaşını oluşturan; başta ilave seyyanen ödenek olmak üzere tüm ek ödemeler, ek ders ücretleri, döner sermaye payları temel ücrete dâhil edilerek kamu çalışanlarına emekli aylıklarında esas alınmalıdır.

EMEKLİLİK HAKKI GASP EDİLDİ

Şu an adeta kamu emekçilerinin emeklilik hakkı gasp edilmiş durumda. Alanda, sahada yaptığımız birçok çalışmada kamu çalışanlarının büyük bir bölümü utanarak ve sıkılarak ‘değerli başkanım, çocuklarımız üniversitede okuyor. Seneye 65’imi dolduruyorum. Emekli olduğumda çocuklarımızı okutamayacak mıyız’ diye soruyorlar. İşte kamu çalışanlarına, kamu emeklilerine açlık, yoksulluk, sefaleti yaşatanları burada alkışlarımızla, ıslıklarımızla, zılgıtlarımızla bir kez protesto edelim."