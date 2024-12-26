KESK: "Asgari ücretle dayatılan köleliğe karşı birleşelim"

Asgari ücrete enflasyonun altında yapılan yüzde 30’luk zamma tepkiler sürerken KESK İstanbul Şubeler Platformu bugün “Asgari ücrette sefalet artışını kabul etmiyoruz” başlıklı açıklama yaptı. Açıklamada asgari ücrete yapılan zamla iktidarın 16 milyon emeklinin ve 5 milyon kamu emekçisinin maaşlarında yapılacak artışa ilişkin tutumunun sinyalini de verdiği belirtildi.

Sarayın dakikada başı 2 asgari ücret harcadığına dikkat çekilen açıklamada, “Böylece en tepeden en aşağıya mevcut iktidar kime hizmet ettiğini, kimin çıkarlarını koruduğunu, kimleri yok saydığını bir kez daha ispatlamıştır. Ülkeyi 22 yıldır yönetenler her ağızlarını açtıklarında ‘işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik’ nutukları atmaktadır. Ancak her şey apaçık ortadadır. Yıllardır TÜİK vasıtası ile bin türlü oyun oynanmakta, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni rakamlar önümüze resmi enflasyon olarak konulmaktadır” denildi.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETLİ

Açıklamada, son 5 yılda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) vasıtası ile açıklanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın ücretleri buharlaştırıldığı ifade edildi. Toplumun her kesiminin enflasyon altında ezildiğine dikkat çekilen açıklamada “Kasım ayı itibari ile TÜİK enflasyonu yüzde 47,9 ama ENAG’a göre enflasyon yüzde 86,76. Ücret artışlarını TÜİK’in sahte enflasyon oranları ile sınırlamıştır. Seçim öncesi dönemlerde ise bunların üzerine eklediği üç, beş puanı ‘refah payı’ diye yutturmak istemiştir. Yıllar boyunca izlenen bu emek karşıtı politika sonucunda, dünya genelinde tamamen vasıfsız çalışanlara işe başlangıç aşamasında ödenen, dolayısıyla istisnai bir ücret olan asgari ücret Türkiye’de adım adım ortalama ücrete dönüştürülmüştür. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların sadece yüzde 4’ü asgari ücrete yakın ücretlerle çalışırken, OECD ülkelerinde ise bu oran yüzde 5 civarındadır. Türkiye’de ise her iki çalışandan biri asgari ücretlidir” ifadeleri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİ OLDUK

Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “Bugün Türkiye tüm çalışanlar için bir asgari ücretliler ülkesine çevrilmiş, asgari ücret geldiğimiz noktada bırakalım ortalama ücreti temel ücrete dönüştürülmüştür. Asgari ücret artış oranı tüm ücret, maaş artışlarında temel bir kriter haline getirilmiştir. Dolayısıyla ister kamu işçisi olsun ister kamu emekçisi ister emekli olsun ister özel sektör çalışanı hiçbir kişinin ‘asgari ücret artışı beni ilgilendirmiyor. Ben asgari ücretli değilim’ deme lüksü yoktur. Hedef tüm çalışanları sefalete, 19. Yüz yıl kölelik koşullarına mahkûm etmektir. Tek çözüm; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesinde birleşmekten geçmektedir.”