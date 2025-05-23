KESK, Avukat Yiğiter’e saldırıyı proteste etti: "Faşist saldırganlığa karşı mücadelemiz sürdürecek"

BirGün Ankara

KESK Ankara Şubeler Platformu, Avukat Cenk Yiğiter’e yönelik saldırıya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi üyesi, ihraç barış akademisyeni, Avukat Cenk Yiğiter, 20 Mayıs’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Arkasından açılan ateşle yaralanan Yiğiter’in tedavisi hastanede devam ediyor. Saldırıya karışan 2 kişi yakalanırken onları İstanbul’dan getiren ve kimliği belirlenen 2 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Caddesi’nde yapılan basın açıklamasında Yiğiter’e yönelik saldırı protesto edildi.

Basın açıklamasında konuşan KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz, saldırının arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Her şeyden önce bilinmelidir ki, arkadaşımız Cenk, bu gibi alçakça saldırılardan korkmayacak, doğru bildiklerini söylemekten vazgeçmeyecek kadar cesur, mert ve devrimci bir arkadaşımızdır” dedi.

Aydoğdu, basın açıklamasında şöyle konuştu:

“Bizler Cenk’i öğrencilik yıllarından itibaren savunduğu özerk, demokratik üniversite mücadelesinden tanırız. Bizler Cenk’i asistanı olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik özgürlükler için yaptıklarından, Eğitim Sen üyesi olarak yürüttüğü sendikal mücadeleden tanırız.

"GÖZ DAĞI GİRİŞİMİDİR"

Bizler Cenk’i ortalığın kan gölüne döndüğü dönemlerde silahların susturulması, barışın sağlanması için yükselttiği sesten tanırız. Bu uğurda görevinden ihraç edilmesine rağmen bir adım bile geri adım atmayan kararlılığından tanırız. Bizler Cenk’i yaşadığı her ortamda, şahit olduğu her olayda haklıdan yana tavır alan gözü karalığından tanırız.

Cenk’i bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren karanlık güçlerin hedefi haline getiren de doğruları söylemekten asla çekinmeyen kararlı, başı dik duruşudur. Bu alçak saldırı, Cenk Yiğiter’in şahsında doğruları, insan haklarını, özgürlükleri, adaleti ve barışı savunan tüm kesimlere yönelik bir göz dağı girişimidir. Emniyet tarafından dün akşam saatlerinden yapılan açıklamaya göre, olayı gerçekleştiren ve kamera görüntülerine yansıyan 2 kişi yakalanmıştır. Bu iki saldırganla ilişkili olduğu tespit edilen 2 kişinin daha kimliği tespit edilmiş ve aranmaya devam etmektedir.

Saldırıdan sonra gerek sosyal medyadan gerekse diğer iletişim kanallarından Cenk’e ve ailesine yönelik tehditlerin devam etmesi, saldırının arkasında saldırganlardan ibaret olmayan, karanlık bir gücün olduğunun delilidir. Tetikçiler, azmettirenler veya durumdan vazife çıkaranlar çok iyi bilmelidir: Ne Cenk Yiğiter tehditlerinize boyun eğer, ne de mücadele arkadaşları ve yoldaşları Cenk Yiğiter’i yalnız bırakır.

Bizler gücünü karanlık odaklardan alan, iktidarın göz yummasıyla büyüyen, cezasızlıkla ödüllendirilen bu mafya düzenine asla teslim olmayacağız. Muhalifleri, akademisyenleri, özgür basını, gençleri, kadınları hedef alan bu faşist saldırganlığa karşı mücadelemizi daima sürdüreceğiz. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özürlükten ve doğadan yana olan tüm kamuoyuna çağrımız arkadaşımız Cenk Yiğiter’le dayanışmanın yükseltilmesi, saldırının arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkarılması için ortak çaba yürütülmesidir.”