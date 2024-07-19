KESK, Diyarbakır ve İzmir’deki can kayıpları için sokakta: İktidara özelleştirme tepkisi

KESK’e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası, Diyarbakır ve İzmir’deki can kayıplarına ve elektrik zamlarına karşı Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. İktidarın özelleştirme politikalarına tepki gösterilen açıklamada, "Can kayıplarının sorumlusu bu özelleştirmeleri yapan iktidardır" denildi.

ETKİ CAN BOLATCAN

Diyarbakır’daki yangın ve İzmir’deki elektrik kaçağı sonucu yaşanan can kayıplarının ardından elektrik sektöründeki özelleştirmeleri ve elektrik zamlarını protesto eden Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası (ESM), iktidarın özelleştirme politikalarının can kayıplarına yol açtığını, yapılan zamlarla halkın soyulmasına sebep olduğunu söyledi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz yaptığı açıklamada, Türkiye’deki bütün stratejik kurumların özelleştirildiğini; alınmayan önlemlerin, yapılmayan denetimlerin can kayıplarına yol açtığını söyledi. Elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini vurgulayan Karagöz, "Can kayıplarının sorumlusu bu özelleştirmeleri yapan iktidardır" dedi.

"İNSAN HAYATI İKİNCİ PLANA ATILDI"

ESM Merkez Kadın Sekreteri Fatma Meral Koçer’in okuduğu basın açıklamasında da geçtiğimiz ay ihmaller sonucu Diyarbakır’da çıkan yangında 15 kişinin, İzmir’deki kaçak dolayısıyla da 2 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Patronların kar hırsının can kayıplarına sebep olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sermayenin elinin değdiği, piyasanın insafına terk edilen her alanda olduğu gibi elektrik üretim, iletim ve dağıtım işinde de insan hayatı ikinci plana atılmıştır. Bütün ülkede elektrik dağıtım işi iktidara yakınlıkları malum olan şirketlere pay edilirken; bu şirketler iktidara yakın olmanın verdiği güvenle en temel bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek, insan hayatını riske atan sorunları ortadan kaldırmaktan kaçınmışlardı" denildi.

"BİR ELİ İKTİDARIN KESESİNDE, DİĞER ELİ HALKIN CEBİNDE"

Halkın özelleştirmelerin sebep olduğu trajedilerle boğuşmaya çalışırken elektrik şirketleri tarafından sistematik bir soyguna tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Elektrik şirketlerinin bir eli iktidarın kesesinde, diğer eli ise halkımızın cebindedir. Emekçilerin daha maaşı cebine girmeden vergisi kesilirken, bu ülkenin kanını emen patronlar bu tarz vergi aflarıyla servetlerini büyütmeye devam etmektedir" denildi.

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan enerjinin piyasanın aç gözlülüğüne terk edilmemesi ve elektrik şirketlerinin derhal kamulaştırılması gerektiği kaydedilen açıklama şöyle: "Bizler bu ülkenin onurlu kamu emekçileri olarak bu rant ve talan düzenine karşı şimdiye kadar susmadık, bundan sonra da mücadelemizi olanca gücümüzle sürdüreceğiz. Diyarbakır’da ve İzmir’de özelleştirme politikasının bir sonucu olarak yitirdiğimiz insanlarımızı unutmayacağız; sorumlulardan hesap sorulması için takipçi olacağız, bulunduğumuz her alanda dile getireceğiz."