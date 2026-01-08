KESK ek zam talebiyle iş bırakacak

BirGün/Ankara

14 Ocak’ta iş bırakmaya hazırlanan KESK heyeti BirGün Ankara Temsilciliğini ziyaret etti. KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz ve KESK Mali Sekreteri Erdal Karakuş, TÜİK verilerine göre enflasyon farkı ve taban aylığına bin TL seyyanen zam dâhil maaşların ortalama yüzde 20 artırılmasının ardından iş bırakma kararı alındığını ifade etti.

KESK Genel Sekreteri Yılmaz, 30 Kasım’dan bu yana eylemlilik sürecinin devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, “İnsanca yaşam ek zam talebiyle iş bırakacağız. Birleşik bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Bütün kamu emekçilerinin katıldığı üretimden gelen gücümüzü kullandığımız bir eylem olmasını istiyoruz” dedi.

Yılmaz, “Bu atılacak adımlardan biri, sonrası gelecek. Yoksulluk arttıkça toplumsal çürüme artar. Dolayısıyla kimse kendisine güvenli alan yaratamaz artık. İş bırakma ek talebiyle oluyormuş gibi görünse de aslında çok daha derin. Toplu sözleşme döneminde yoksulluk sınırında bir maaş istiyoruz, demiştik. Kreş istiyoruz, kira, yemek ve yol yardımı istiyoruz. Aldığımız maaşın yarısını kiraya veriyoruz. Aralıkta 55 bin TL maaş alıp 25 bin TL kira veren bir memur enflasyon farkı dahil maaşı 66 bin TL olacağı buna karşın kirası 33 bin 720 TL’ye çıkacak. Yoksulluk sınırında bir maaş istiyoruz” ifadelerini kullandı.