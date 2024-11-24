KESK Eskişehir Şubeler Platformu'ndan 30 Kasım Ankara Mitingi'ne çağrı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eskişehir Şubeler Platformu 30 Kasım'da düzenlenecek mitinge çağrı için eylem düzenledi.

Eylemde platform adına hazırlanan basın açıklamasının TÜM- BEL- SEN Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü okudu.

Açıklamada "Zenginlerin giderek zenginleştiği, halkın fakirleştiği bu düzende,Milyonların aç, milyonların işsiz olduğu bu düzende, yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili Eskişehirliler, Bizler okullarında, kamu kurumlarında yurttaşlara hizmet üreten kamu emekçileriyiz. Bizler okullarda çocukların yarınlarını inşa edenleriz. Bizler hastanelerde halkın parasız ve nitelikli sağlık hakkı için mücadele edenleriz. Bizler madenlerde, belediyelerde, adliyelerde, tüm kamu kurumlarında nitelikli kamu hizmeti için emek üretenleriz. Memleketin dört bir yanında onuruyla çalışıp değer üretenleriz. Yıllarca verdiği emeğin karşılığında sefalete mahkum edilen emeklileriz. Ülkeyi kasıp kavuran ekonomik krizin oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmadığı halde tasarruf tedbirleri adı altında emek düşmanı – halk düşmanı politikalarla yoksulluğa mahkum edilenleriz. Bugünlerde halkı en çok ilgilendiren bütçe konusu mecliste görüşülüyor ve bizler bütçe hakkımıza dair söz sahibi olmak istiyoruz.

"SÖZ YETKİ KARAR ÇALIŞANLARA!"

Bu ülkede kaynakların kimin için kullanıldığı ortadadır. Patronlara, holdinglere, bir avuç rantiyeye; 'teşvik' adı altında, 'vergi istisnası' adı altında, 'vergi indirimi' adı altında, 'borç affı- vergi affı' adı altında kamu kaynakları aktarılıyor. Çocuklarımızın yarınlarından çalınan emeklerimiz; müşteri garantili havaalanlarına, müşteri garantili mütahitlere, 3’er 5’er maaş alan bürokratlara, faiz ve Kur Korumalı Mevduat Sistemine aktarılıyor. Çocuklarımızın eğitiminden, halkımızın sağlığından tasarruf edilen kaynaklar sarayların itibarına aktarılıyor. Bizler ise tam da bütçenin konuşulduğu bugünlerde haykırıyoruz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe istiyoruz.

"SERMAYEYE DEĞİL EMEKÇİYE BÜTÇE!"

Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönmüştür. Hatta pek çok durumda asgari ücretli bir işe girebilmek bile lüks haline gelmiştir. Gençlerimiz güvencesizleştirilmiş, gençlerimiz geleceksizleştirilmiştir. Emeğin milli gelirden aldığı pay gün be gün azalmaktadır. Gelir adaletsizliğiyle, vergi adaletsizliğiyle ülkemiz derin bir yoksulluk girdabına itilmiştir. Bizler ise ürettiği emek karşısında bütçeden hakkımız olanı istiyoruz. Güvenceli iş; güvenli bir gelecek istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz.

Bu ülkede patronlar semirirken, sermaye kesimleri teşviklerle, rantlarla palazlanırken, emekçiler dolaylı vergilerle, dolaysız vergilerle yoksullaştırılıyor. Emekçilere 'kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor' Emekliler açlığa, emekçiler sefalete mahkum ediliyor.

"SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Bakın Sarıcakaya’ya, Alpagut’a, Atalan’a, doğamız bir avuç rantiyenin kar hırsına kurban ediliyor. Topraklarımız çetelere rant haline dönüştürülüyor. Eskiden bir söz vardı: Vergilerimiz bizlere “Yol Su Elektrik” olarak, kamu hizmeti olarak geri dönerdi. Özelleştirme politikalarıyla, kamunun tasfiye edilmesiyle birlikte, vergilerimiz saraylara itibar, çetelere rant, emekçiye ise zulüm olarak dönüyor. Okullar paralıysa, hastaneler paralıysa, kamu hizmetleri paralı hale geliyorsa Ülkeyi yönetenler enflasyon rakamlarına takla attırıyor. Bir tarafta TÜİK enflasyonu var, diğer tarafta gerçek enflasyon. Oysa çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayat pahalılığı TÜİK rakamlarını ikiye katlıyor. Emekliler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Rakamlar yalan söylüyor, yoksulluk gerçek. Ödediğimiz onca vergiye rağmen hala okul kapılarında kayıt parası isteniyorsa, Öğretmenler tahsildar haline getiriliyorsa, Hastanelerde sağlık hizmetine “ilave ücretler” talep ediliyorsa…Emekçi halkımız neden vergi veriyor! Nitelikli bir eğitim hizmeti, insan hakkıdır. Nitelikli bir sağlık hizmeti, insan hakkıdır. Bizler lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bebeklerimizin katili olan sisteme bakın! Yenidoğan çetesi son örnektir. Sağlıkta dönüşümün geldiği son noktayı gözler önüne sermiştir. Bizler kamu emekçileri olarak hep söyledik. Sağlık piyasalaştırılamaz. Sağlıkta ticaret olmaz!, dedik… Ve yine haykırıyoruz.

"SAĞLIKTA TİCARET ÖLÜM DEMEKTİR"

Bizler kamu emekçileri olarak ;Sağlığın piyasalaştırılmasına dur demek için, Eğitimin paralı hale getirilmesine dur demek için, Kamunun tasfiyesine dur demek için,Özelleştirme soygununa dur demek Halktan, emekten yana bir bütçe için alanlardayız… Tüm halkımızı yoksulluğa karşı mücadelede birleşmeye çağırıyoruz… Patronlar teşvik alıyor…Patronlar vergi affı alıyor…Patronlar vergi kaçırıyor… Patronlar vergiden kaçınıyor… Bütçenin kaymağını patronlar yerken, yükünü emekçi halkımız çekiyor…Bizler de kamu emekçileri olarak haykırıyoruz:

"VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"