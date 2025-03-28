KESK: "Geleceğimizden vazgeçmeyeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler, öğretmenler ve gençlerin işkencelerle gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) açıklama yaparak mücadelelerini sürdüreceğini belirtti. Açılamada, “Son iki hafta içinde yaşanan gelişmeler mevcut iktidarın ülkeyi hızla zifiri bir karanlığa sürüklediğini göstermektedir” denildi.

“Seçme ve seçilme hakkımızdan sendikal hak ve özgülüklerimize, düşünceyi ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımıza, haber alma hakkımıza kadar en temel hak ve özgürlüklerimiz ayaklar altına alınıyor” denilen açıklamada, “Ülkeyi yönetme kudretini kaybeden, ekonomiyi çıkmaza sürükleyen iktidar bir yönetememe krizi yaşıyor. Bu krizi demokratik yollardan aşamayacağını gördükçe baskıcı politikalara, hukuksuzluğa, şiddete daha fazla sarılıyor. Bunun için 16 milyonluk bir şehrin İBB Başkanı’nın 35 yıl önce aldığı diploması Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için hukuksuz bir şekilde iptal ediliyor. Yüzlerce üniversite öğrencisi şafak vakti yurtlarına, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Sadece eğitim emekçilerinin değil çocuklarımızın eğitim hakkını savunan, çocuklarımızın geleceğini tarikatlar, cemaatler, MESEM ve CEDES gibi projelerle karartmak isteyenlere karşı mücadele eden Türkiye’nin Aydınlık yüzü EĞİTİM SEN hedef gösteriliyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“ Boykot yaparak üniversiteleri özgürleştiren öğrencilere destek için akademisyen ve öğretim elemanlarının katıldığı bir günlük iş bırakma kararı alan EĞİTİM-SEN’in yöneticilerine ev hapsi cezası veriliyor. İktidar eliyle hayata geçirilen bu hukuksuzlukların, baskıların faturası da emeği ile geçinen kesimlere, bizlere yıkılıyor.

Emeğin, hakların yok sayıldığı, demokrasinin, hukukun, adaletin kırıntılarının dahi ortadan kaldırılmak istendiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. Hangi sendikaya üye olursak olalım, ya da bir sendikaya üye olmayalım bu karanlık tabloda hepimiz kaybetmeye devam ediyoruz. KESK üyeleri olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. En temel haklarımızı yok sayan, emeğe kölelik dayatan bu düzeni kabul etmiyoruz! Tüm kamu emekçilerini emeğimizi ve geleceğimizi korumak için gerçek sendikacılığın açık adresi KESK’te birleşmeye, KESK’e bağlı sendikalarda örgütlenmeye çağırıyoruz. Ülkeyi yönetenlere de buradan çağrıda bulunuyoruz. Yeter artık! Barışçıl protesto hakkını engellemekten vazgeçin. Hukuktan yoksun şafak baskınlarına, gözaltı ve tutuklamalara derhal son verin. Bizler demokratik bir ülke ve insanca yaşam için haklarımız ve geleceğimizden vazgeçmeyeceğiz! Biz Kazanacağız!”