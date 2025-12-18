KESK: Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Meclis’te görüşmeleri süren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin Şişli’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama için toplanan KESK üyeleri “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “Halk için bütçe, demokratik Tükiye” sloganları attı. Basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Özer okudu. Açıklamada, "Bu bütçe teklifi ile bizlere daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik daha fazla sefalet teklif ediyorlar. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz” denildi.

"YILLARDIR OYALANARAK ADIM ADIM GELDİĞİMİZ YER ORTADADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Geldiğimiz yerde ekonomik krizler, gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma, düzenin temel araçları haline getirilmiştir. Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sınırının altına itilmiş, yoksulluk ve adaletsizlik normalleştirilmiştir. Yoksulluk, açlık, sefalet, güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Emeğin, yurttaşların en temel haklarını hedef alan tüm saldırılar; demokrasinin, hukukun tamamen rafa kaldırılmak istendiği, halk iradesinin yok sayıldığı otoriter rejim ile tahkim edilmiştir. Sonuç itibari ile geldiğimiz yer ana gövdesini emeği ile geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşürülen karanlığın gittikçe koyulaştığı bir yerdir.

İşin özü ülkeyi yönetenler bu bütçe teklifi ile bizlere daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik daha fazla sefalet teklif ediyorlar. Biz KESK olarak bu teklifi kabul etmediğimizi haftalar önce ilan ettik. 22 Kasım’da Samsun ve Adana’da, 29 Kasım’da Van ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz bölge mitinglerinde emeğin kürsüsünü kurduk. Ve bu kürsüden hep birlikte ‘Halk için Bütçe, Demokratik bir ülke İstiyoruz’ diye haykırdık. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engeliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok. Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz.

Sadece kendimiz için değil, herkes için; gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek ve demokratik bir ülke istiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz.

“‘HALK İÇİN BÜTÇE, DEMOKRATİK TÜRKİYE’ MÜCADELEMİZİ KARARLIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

TBMM Genel Kurulu emek karşıtı, halk karşıtı bütçe teklifini oylamak üzere 21 Aralık’ta toplanacak. Biliyoruz ki daha öncekiler gibi bu bütçe teklifi de iktidar bloğunun oy çoğunluğu ile kabul edilecek. Tesadüfe bakın ki 21 Aralık en uzun gecenin en kısa gündüzün yaşandığı gündür. O gün karanlık her zamankinden daha erken çökecek. Gece her zamankinden daha uzun sürecek. Bizler biliyoruz ki her karanlığın bir sonu vardır. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da en yakın olduğu zamandır. İnanıyoruz ki her şeye rağmen 22 Aralık aydınlığa daha fazla yakınlaştığımız bir gün olacak. Buradan hep birlikte söz veriyoruz. Emekçiler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için ‘Halk için bütçe, demokratik Türkiye’ mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.”