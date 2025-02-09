KESK: İktidarın basın emekçilerine dönük baskıları hız kesmeden devam ediyor!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler. Çalışma arkadaşlarımızın ifadelerinin alınması bekleniyor.

İktidarın basına yönelik baskısına dikkat çekilen açıklamada KESK, şu ifadeleri kaydetti:

"EMEKÇİLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

"İktidarın basın emekçilerine dönük baskıları hız kesmeden devam ediyor. birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

KESK olarak halkın haber alma hakkına dolayısıyla demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Her türlü baskı, tehdit, ceza ve tutuklamaya rağmen gerçeğin peşinden giden, halkın haber alma hakkını savunan basın emekçilerinin her zaman yanında olacağız.

Gözaltılar ve tutuklamalar derhal son bulmalı, hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir!"