KESK ilk mitinglerini gerçekleştirdi: Bütçede söz sahibi olacağız!

EMEK SERVİSİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), dün “Geçinemiyoruz! Halk için bütçe, demokratik Türkiye!” şiarıyla örgütlediği bölge mitinglerinden ilk ikisini Adana ve Samsun’da gerçekleştirdi. İki mitinge de çevre illerden binlerce yurttaş katıldı.

Adana’daki miting saat 12.00’de Uğur Mumcu Meydanı’nda, Samsun’daki ise saat 13.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bölge mitinglerine kamu emekçilerinin yanı sıra siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de yoğun katılım sağladı.

SOL Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tüm Emeklilerin Sendikası, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) mitinglere kortejler halinde katıldı. Meydanlara gerçekleştirilen yürüyüşlerde kamu emekçileri “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” ve “AKP gidecek, demokrasi gelecek” sloganları attı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak Samsun, Eş Genel Başkan Ahmet Karagöz ise Adana Bölge Mitingi’ne katıldı.

PLANLAMAYA HALK DÂHİL EDİLMELİ

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, BirGün’e konuştu. İki aydır sürdürdükleri çalışmanın ardından bugün itibariyle “halk için bütçe, demokratik Türkiye” taleplerini meydanlara taşıdıklarını ifade eden Karagöz, şunları söyledi: “Bütçenin emekçilere ayrılması talebi, bugün en yakıcı ve en öne çıkan taleplerden biri. Çünkü şu açık ki bütçe planlamasında iktidar yüzünü sermayeye sırtını ise emekçilere dönüyor. Kaynak ve gelirlerin kime ayrılacağı, kime aktarılacağı da çok açık, kimden kesileceği de. Oysa bu kaynakları her gün alın terimizle, emeğimizle yaratan biziz.

Bugün bu ülkede kamu emekçileri, işçiler, emekliler, gençler geçinemiyor. Krizin faturası, halkın sırtına yükleniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bütçenin planlanmasında halkın olmasını ve bütçeyi en son onaylayacak merciinin de yine halk olmasını istiyoruz.

Bu taleple bugün meydanlardayız. Adana’da yoğun bir katılım var. Antep, Urfa, Aksaray, Hatay ve daha pek çok kentten kamu emekçileri, işçiler burada ve haykırıyor: İnsanca yaşam istiyoruz, yarattığımız bütçeden payımızı almak istiyoruz, bütçenin halka, emekçilere ayrılmasın istiyoruz!” Konfederasyon, haftaya cumartesi, 29 Kasım’da İzmir ve Van’da mitin gerçekleştirecek. Van’da gerçekleştirilecek bölge mitingi saat 12.00’de Musa Anter Barış Parkı’nda, İzmir Bölge Mitingi ise saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.

ESKİŞEHİR’DE DE KAMU EMEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI

KESK Eskişehir Şubeler Platformu da dün “Geçinemiyoruz! Halk için bütçe, demokratik Türkiye!” sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya SOL Parti, EMEP, DEM Parti, Tüm Emeklilerin Sendikası katıldı. Açıklama Yediler Parkı’nda gerçekleştirildi. KESK Eskişehir Şubeler Platformu adına basın açıklamasını KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Umut Özge Yılmaz tarafından okundu.