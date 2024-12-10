KESK'in 29'uncu kuruluş yılı Samsun'da kutlandı

KESK Samsun Şubeler Platformu, KESK'in kuruluşunun 29'uncu yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Platform Dönem Sözcüsü BES Şube Başkanı Bahtiyar Akıncı, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KESK'in 29. kuruluş yıl dönümü tüm emekçilere kutlu olsun. Geçmişten geleceğe uzanan emek, demokrasi, barış ve laik bir yaşam mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu emekçilerin mücadele tarihinin yapı taşı hak verilmez mücadele ile alınır ilkesinin açık adresi Konfederasyonumuz KESK bugün 29 yaşında. 29. yılımız en zor koşullarda bile hakları için mücadele ederek emeğin Türkiye'sini kurma umudunu büyütenlere kutlu olsun. Keskin 29. yaşı sağlam bir çarkı kalmayan enkazı işsizlik, yoksulluk, sefalet olarak omuzlarına yıkılmak istenen bozuk düzene karşı birleşe birleşe kazanacağız diye haykıranlara kutlu olsun. KESK’in 29. yaşı 30 Kasım'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda dolduran on binlere yüreği Tandoğan’da olan milyonlara kutlu olsun. 29. kuruluş yıldönümümüz tüm emekçilere kutlu olsun. Öncelikle emekleriyle ödedikleri bedellerle, bizlere her sayfasında onur duyduğumuz bir tarih bırakan arkadaşlarımızı Emek, Demokrasi ve Barış mücadelesinde yaşamını yitirenleri minnet anıyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onurlu tarihimize yeni sayfalar ekleyerek, onlara layık olmaya çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. KESK’in tarihi elbette ki kuruluşundan bugüne geçen 28 yıldan ibaret değildir. KESK’in tarihi kökleri emeğin yüzlerce yıllık birikimine dalları Encümen-i Muallim ’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e uzanan asırlık ulu çınarın tarihidir.

KESK'in tarihi, kul anlayışından örgütlü topluma giden yolu açma ve geleceğe taşıma hedefinin tarihidir. Keskin tarihi 12 Eylül karanlığını yırtanların sendika yürütme komisyonlarından kamu çalışanları platformundan kamu çalışanları, sendikaları platformundan bugüne ilmek ilmek ördükleri emek ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. KESK’in tarihi 12 Eylül faşizm sonrasının ilk mitingi olan kamu çalışanları sendikal haklar mitingini yaratan darbe sonrasında ilk kez iş bırakan önüne kurulan barikatları kumdan kaleler gibi yıkarak Ankara Kızılay Meydanı'na akan yüz binlerin dünden bugüne uzanan direniş destanının tarihidir. KESK’in tarihi memurun da sendikası mı olur diyenlerin kapılarına vurduğu mühürleri söküp atarak memurların kapı kulu değil emekçi olduğunu hatırlatanların tarihidir. KESK’in tarihi yandaş sendikaların emekçilerinin hak ve çıkarlarını sermayeye, iktidara peşkeş çekmesine karşı emekçilere iyi ki KESK var dedirten umudun inancın tarihidir. KESK sadece sendikaların bir araya gelmesinden oluşmuş, bir çatı örgütü bir konfederasyon değildir."