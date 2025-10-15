KESK'in Ankara'ya yürüyüşü sürüyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Adalet, Eşitlik ve İşimizi Geri Almak İçin Yürüyoruz” başlığıyla ve kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle 13 Ekim 2025 günü Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Yürüyüşün bugünkü ayağı Gaziantep oldu.

Burada Eşbaşkan Ayfer Koçak konuşma gerçekleştirdi.

KESK’in yürüyüşü Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Mersin güzergahını izleyerek 17 Ekim’de Ankara’da sona erecek.