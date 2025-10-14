KESK'li ihraçların işe iade talebiyle başlattığı yürüyüş sürüyor

OHAL KHK'leri ile işlerinden ihraç edilen KESK üyelerinin hakları için Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sürüyor. "KESK'li ihraçlar yürüyor" çağrısıyla yapılan yürüyüş 2'nci gün ve 3'üncü durağında bugün Adıyaman'a ulaştı. Burada basın açıklaması yapan KESK üyeleri sonraki durakları olan Antep'e doğru yola çıktı. KESK üyeleri, yıllardır süren hukuksuz ihraçlara, emeğin değersizleştirilmesine ve adaletsizliğe karşı bir kez daha ses yükseltti.

Adıyaman'da basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz yaptı. Karagöz açıklamasında ülkede fiili OHAL'in sürdüğünün altını çizerek "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçti. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bitiminin üzerinden yaklaşık üç yıl, 7 kez uzatılan OHAL’in kaldırılmasının üzerinden ise 7 yıl geçti. Ancak fiili OHAL uygulamaları ve KHK rejimi hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle bizler, Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne kadar uzanacak büyük bir yürüyüş başlatıyoruz. Bu yürüyüş; sadece ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, bu ülkede adalet, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür" dedi. KHK'lerler ihraç edilen kamu emekçilerinin adeta 'ekmek ile terbiye edildiğini' söyleyen Karagöz şöyle konuştu:

ÖLÜNCE İADE EDİLDİLER

"Tüm bu ihraçlar sonrası yaşanan can kayıplarına rağmen, tek bir yetkilinin dahi yargılanmamış ya da istifa etmemiş olması, AKP iktidarının hukuku ayaklar altına almasının yanı sıra vicdan ve ahlaki değerlerden yoksunluğunu da göstermektedir.

BES Diyarbakır önceki dönem Şube Başkanı Ahmet Çoban, BES üyesi Necdet Kalkan, SES Malatya önceki dönem Şube Eş Başkanı Bülent Uçar, Mücahit Karataş, YAPI YOL-SEN üyesi A. Vahap Alptekin, Ömer Faruk Arsoy, Gökhan Açıkkollu ve daha birçok arkadaşımız, OHAL Komisyonu’nun geç gelen kararlarıyla ölümünden sonra görevlerine iade edilmiştir.

Yine; Dr. Mehmet Fatih Tıraş, Abdulhafiz Filiz, Haşem Kara, Zekeriya Ekmen, Kazım Ünlü, Zeynep Binen, Aslan Duman ve daha niceleri ihraçların yarattığı ağır koşullar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bu durumun taammüden insan öldürmeden ne farkı vardır? Katil kim ya da kimlerdir? En çarpıcı örneklerden biri Barış Akademisyenleridir. Kürt sorununda yeniden barışa dair umutların filizlendiği bu dönemde, büyük bedeller ödemelerine rağmen duruşlarından taviz vermeyen Barış Akademisyenleri şahsında tüm ihraç arkadaşlarımızı selamlıyoruz.

TALEPLER ANKARA'YA TAŞINIYOR

Hatırlanacağı üzere, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle cezalandırılan akademisyenler, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen hâlâ görevlerine dönememektedir. Bu da yargının siyasallaşmasının en somut göstergesidir. Bugün yargı, yürütmenin kontrolü altındadır. Sendikal hakların kullanılması dahi suçmuş gibi gösterilmekte, barış talebi, demokrasi mücadelesi cezalandırılmaktadır. Ancak bizler, korkmuyoruz. Çünkü haklıyız. Bu nedenle Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüşümüz, adaletin sesi olacaktır. Bu yürüyüşle birlikte taleplerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, oradan da Adalet Bakanlığı’na taşıyacağız. Bu ülkenin kamu emekçileri olarak diyoruz ki:

Sendikal faaliyet suç değildir! İhraç edilen KESK üyeleri derhal işlerine, tüm özlük ve ekonomik haklarıyla birlikte iade edilmelidir! Adalet Bakanlığı artık bu sesi duymalıdır! Bu faşizan uygulamalar son buluncaya; emek, barış ve demokrasi mücadelemiz sonuç alıncaya kadar kesintisiz olarak mücadele edeceğiz. İhraççılar, iftiracılar gidecek; biz kalacağız. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, karanlığa karşı aydınlığı savunacağız! İşimizi geri alacağız!"