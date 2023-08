KESK Muğla: Rant için orman katliamına izin vermeyeceğiz

KESK Muğla Şubeler Platformu, Akbelen Ormanları’nda günlerdir sürdüren ağaç katliamıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşam hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimiz" denildi.

BİRGÜN EGE

KESK Muğla Şubeler Platformu, Limak Holding’in Muğla Milas İlçesi Akbelen Ormanları’nda günlerdir sürdürdüğü ağaç katliamına dair Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Tarım Orkam-Sen Şube Başkanı Bahadır Tamer, "Muğla’nın tam kalbinde; İkizköy’de, Akbelende yaşanan katliamı günlerdir acı içinde takip ediyoruz. Kapitalizmin yarattığı para kazanma hırsı, insanla beraber tüm doğayı; bitkileri, hayvanları büyük bir hızla yok etmeye devam ediyor. Akbelen'de tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde verilen mücadeleye rağmen, 800 dekarlık alandaki, yüzyıllık kızılçam ağaçlarının kesilmesine, aslında öldürülmesine şahit olduk" dedi.



Bu yüzyılın en önemli mücadele alanlarından birinin, yönetenlerle el ele vermiş şirketlere karşı, doğayı yani yaşamı savunanların verdiği mücadele olduğunu söyleyen Tamer, "Şu anda Akbelen Ormanlarında yaşanan tam da böylesi bir mücadeledir. Muğla’da enerji ihtiyacını karşılamak için 3 adet termik santral var. Bu topraklarda yaşayan bu toprakların sakinleri olarak; tam 40 yıldır bu termik santrallerinin tutsaklığında yaşıyoruz. Kestiğiniz her bir ağaç, çıkardığınız her bir kömür; insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatını yok ediyor ve o bölgede yaşayan halkı göçe zorluyor; geçmişinden, toprağından ve geleceğinden koparıyor" diye konuştu.

Tamer şunları dile getirdi: "Toplumun tüm direnen kesimleri ile birlikte verdiğimiz emek mücadelemizi ve Ekolojik yaşam mücadelesini bir arada sürdüreceğiz. Kimi zaman yakarak, kimi zaman yıkarak yok etmeye çalıştığınız yaşam alanlarımızın pervasızca yok etmenize göz yummayacağız. Yaşam alanlarımızı, adil bir yaşam hakkımızı sadece bir rant kaynağı olarak gören anlayış karşısında her türlü fiili, meşru mücadele hakkımızı kullanarak, halkın olanın halk tarafından yönetilmesi anlayışımızla Akbelen ormanını savunan köylülerin yanında olduğumuzu ve ekolojik yaşam hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi açık ve net bir şekilde bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz."