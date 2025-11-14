KESK Samsun Şubeler Platformu: 2026 bütçesi tarihinin en ağır rant bütçesidir

KESK Samsun Şubeler Platformu, Süleymaniye Geçidi’nde yaptığı basın açıklamasıyla 22 Kasım’da Samsun’da gerçekleştirilecek bölge mitingine çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, "Geçinemiyoruz diyen tüm emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe, demokratik bir ülke için birleşmeye, ortak mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, 2026 yılı bütçe teklifine tepki göstererek emekten, halktan yana bir bütçe talebini yükseltti. Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz tarafından okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''BU ÜLKE SANAL TÜİK VERİLERİYLE YÖNETİLİYOR''

"Geçinemiyoruz diyen tüm emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe, demokratik bir ülke için birleşmeye, ortak mücadeleye çağırıyoruz. Bu ülke; çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyonu yarı yarıya düşük gösteren sanal TÜİK verilerile yönetiliyor. Bu ülke her üç çocuktan birinin yatağa aç gittiği, beş buçuk milyon çocuğun yoksulluktan oyuncak sahibi dahi olamadığı bir ülke. Bu ülke ne yazık ki işsizlikte AB birinciliğini kimseye kaptırmayan bir ülke. Bu ülke milyonlarca gencin ne eğitimde ne istihdamda yer almadığı, genç işsizliğin en çok olduğu ülke."

"EMEĞİN HAKLARINI YOK EDEN BİR DÜZENİN BÜTÇESİ"

Yavuz, 2026 bütçesinin rant ve sermaye yanlısı olduğu belirtilerek, "Teklif bu haliyle geçerse 2026 bütçesi, bugüne kadar emekçilerin sırtına en ağır vergi yükünü bindiren rant bütçesi olacaktır. Halkın iradesini yok sayan, itiraz edenleri baskıyla susturan, emeğin haklarını yok eden bir düzenin bütçesi ile karşı karşıyayız" dedi.

Toplumsal adalet, kadınların ve çocukların korunması, iş cinayetlerinin önlenmesi çağrısı yapan Yavuz, "Kadınlara ve çocuklara duyarlı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir bütçe istiyoruz" dedi.

Yavuz, açıklamasını, "Bu sömürü ve kölelik düzenine itirazı olan herkesi 22 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğimiz Karadeniz Bölge Mitingi’ne davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Çorum illerinden emekçilerin katılacağı miting için KESK Platformu, tüm emek, demokrasi ve ekoloji örgütlerine de çağrıda bulundu.