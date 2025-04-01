KESK'ten 2 Nisan açıklaması: "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz"
KESK, 2 Nisan boykotlarına destek açıklamasında bulunarak, "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz! 2 Nisan, Çarşamba tüketimi durduruyoruz. Alma, tüketme, gitme, tüm tüketimi durdur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurttaşları 2 Nisan boykotlarına destek olmaya çağırdı.
KESK resmi sosyal medya hesabından yapılan 'BOYKOT' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz! 2 Nisan, Çarşamba tüketimi DURDURUYORUZ! Alma, tüketme, gitme, tüm tüketimi durdur!"