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KESK'ten 2 Nisan açıklaması: "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz"

KESK, 2 Nisan boykotlarına destek açıklamasında bulunarak, "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz! 2 Nisan, Çarşamba tüketimi durduruyoruz. Alma, tüketme, gitme, tüm tüketimi durdur" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 01.04.2025 20:55
  • Giriş: 01.04.2025 20:55
  • Güncelleme: 01.04.2025 20:58
Kaynak: ANKA
KESK'ten 2 Nisan açıklaması: "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurttaşları 2 Nisan boykotlarına destek olmaya çağırdı.

KESK resmi sosyal medya hesabından yapılan 'BOYKOT' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz! 2 Nisan, Çarşamba tüketimi DURDURUYORUZ! Alma, tüketme, gitme, tüm tüketimi durdur!"

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