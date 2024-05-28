KESK'ten Fernas işçilerinin direnişine destek
KESK, Fernas taşeronu İnceoğulları İnşaat’ta, ücretleri ödenmeden işten atılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.
Fernas Otoyol AŞ’nin taşeronu İnceoğulları İnşaat’ta, işten atılan işçilerin direnişi sürüyor.
Ücretleri ödenmediği için eylem yapan işçiler, 'Kod 46' gerekçesiyle işten atılmıştı.
KESK, Denizli-Aydın yolundaki viyadük üzerinde eylemlerini sürdüren işçilere destek ziyaretinde bulundu.
KESK'ten yapılan açıklamada, "KESK Denizli Şubeler Platformu olarak, Denizli - Aydın otobanında Aydın Yenipazar mevkiinde viyadük yapımında çalışan, hakedişleri ödenmeyen #fernas inşaat yüklenicisi, #inceoğlu inşaat işçilerinin grevini ziyaret ettik" denildi.
#KESK Denizli Şubeler Platformu olarak, Denizli - Aydın otobanında Aydın Yenipazar mevkiinde viyadük yapımında çalışan, hakedişleri ödenmeyen #fernas inşaat yüklenicisi, #inceoğlu inşaat işçilerinin grevini ziyaret ettik. #KESK her zaman işçi sınıfının yanındadır.… pic.twitter.com/iRw2UXyMGg— KESK (@KESK1995) May 27, 2024