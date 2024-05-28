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KESK'ten Fernas işçilerinin direnişine destek

KESK, Fernas taşeronu İnceoğulları İnşaat’ta, ücretleri ödenmeden işten atılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Çalışma Yaşamı
  • 28.05.2024 15:07
  • Giriş: 28.05.2024 15:07
  • Güncelleme: 28.05.2024 15:11
KESK'ten Fernas işçilerinin direnişine destek

Fernas Otoyol AŞ’nin taşeronu İnceoğulları İnşaat’ta, işten atılan işçilerin direnişi sürüyor.

Ücretleri ödenmediği için eylem yapan işçiler, 'Kod 46' gerekçesiyle işten atılmıştı.

KESK, Denizli-Aydın yolundaki viyadük üzerinde eylemlerini sürdüren işçilere destek ziyaretinde bulundu.

KESK'ten yapılan açıklamada, "KESK Denizli Şubeler Platformu olarak, Denizli - Aydın otobanında Aydın Yenipazar mevkiinde viyadük yapımında çalışan, hakedişleri ödenmeyen #fernas inşaat yüklenicisi, #inceoğlu inşaat işçilerinin grevini ziyaret ettik" denildi.

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