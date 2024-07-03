KESK'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto

KESK, TÜİK'in yıllık ve aylık enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmiştir" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmiştir" dedi.

KESK Şubeler Platformu üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan Koçak, TÜİK verilerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1,64, yıllık enflasyonun yüzde 71,60, "milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan" altı aylık enflasyonun ise yüzde 24,73 olduğunu belirtti.

Gerçek enflasyon rakamlarının gizli tutulduğunu belirten Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiştir" dedi.

En düşük kamu emekçisi maaşının, sosyal yardım kalemleri ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koçak, "TÜİK verilerine göre artışlar devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, yeni vergi yasaları, kamuda tasarruf adı altında paketler geldikçe, lira döviz karşında değer yitirmeye devam ettikçe bugünleri de arayacağız" diye konuştu.