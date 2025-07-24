KESK'ten Seyitgazi yangınına ilişkin açıklama: Tüm sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyoruz

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. KESK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyon’a da sıçrayan orman yangınında ilk belirlemelere göre sahada çalışan en az 10 işçinin hayatını kaybettiğini, 14 işçinin ise yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak tüm ülkemizi yasa boğan bu acı olayda daha fazla can kaybının yaşanmamasını temenni ediyor, yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Yaşanan bu büyük acı, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ihmali halinde facianın boyutlarının daha da büyüyerek can kayıplarının artmasına neden olduğunu bir kez daha trajik biçimde gözler önüne sermiştir.

Böylesi bir felakette yaşanan yangınların başlıca sorumlusu iktidarın kamusal hizmetlere aktarmadığı bütçe ve liyakatsiz atamalarıdır. KESK olarak alınmayan önlemlerle insanların ölüme gönderilmesine neden olan tüm sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."