KESK, TİS beklenti araştırmasını açıkladı

BirGün/Ankara

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2026-2027 yıllarını kapsayacak olan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci öncesinde kamu emekçilerinin mevcut durumunu ve beklentilerini ortaya koyan "2026-2027 TİS Sürecine Giderken Mevcut Durum ve Beklentiler Araştırması (2025)" raporunu Ankara’da düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak'ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantıya KESK Yürütme Kurulu ve üye sendikaların Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de katıldı.

17 Haziran – 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında, 76 ilde toplam 4 bin 778 kamu emekçisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, kamu emekçilerinin sendikal süreçlere ve ekonomik duruma dair derin güvensizliklerini ve mücadele taleplerini gözler önüne serdi.

Açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Koçak, “Başta 4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi olmak üzere taleplerimizin karşılık bulması için fiili ve meşru mücadelemizi her türlü zorluğu da göğüsleyerek yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Koçak, “Araştırmamıza katılanların yüzde 98'i kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyona karşı korunmadığını ifade etmiştir. Bu oran, sözleşmeli, kadrolu, emekli ve tüm deneyim düzeylerinde benzer seyretmektedir” ifadelerini kullanırken katılımcıların yüzde 98'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini gerçekçi bulmadığını açıkladı.

SONU BELLİ OYUN

İktidar ve yandaş konfederasyonların sonu belli bir oyunu yeniden oynadıklarını ifade eden Koçak, “Kanuna aykırı şekilde görüşmeleri 28 Temmuz'a çektiler ve konfederasyonumuz bunu teşhir edince de kılıfına uydurmak için adını ‘hazırlık toplantısı’ koydular. Güya erken başlatarak daha yoğun tartışmak için süre kazanmış oldular ama ilk toplantıdan sonra günlerce bir daha görüşme yapmadılar” diye konuştu.

Ankete katılan katılımcıların en büyük sorun olarak ‘yetkili sendikaların etkisizliğini’ ifade ettiğini belirten Koçak, “Yüzde 69 oranında katılımcı, kamu emekçilerinin TİS'ten zararlı çıkmasının başlıca nedeni olarak 'Yetkili sendikaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi'ni göstermiştir. Bu oran, yetkili sendikal temsilde ciddi bir meşruiyet krizine işaret etmektedir” dedi.

Koçak, iktidarın 4688 sayılı Yasa üzerinden TİS gündemini birkaç mali ve özlük hakla sınırlandırdığını vurgulayarak şöyle konuştu: