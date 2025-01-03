KESK, TÜİK önünde: "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek"
KESK, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek" ifadeleri kullanıldı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Barış Uluocak okudu.
Açıklamada "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek" denildi.
"TÜİK RAKAMLARININ EN AZ İKİ KATI ENFLASYON YAŞIYORUZ"
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Takvimler bugün 3 Ocak 2025’i gösteriyor. Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam yağmuru ile açtığımız, bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. 2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardığı bir yıl olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı.
Bugün, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak yurdun dört bir yanında alanlardayız. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz.
TÜİK önündeyiz. Çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor.
TÜİK önündeyiz. Çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK’in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor.
TÜİK önündeyiz. Çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor.
TÜİK önündeyiz. İliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz.
Ama işçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK’in sahte enflasyon verileri temel alınıyor.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan 'İşçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar.
Milyonların hakkını gasp etmeye dönük enflasyon verilerini açıklama oyununun son perdesi bugün oynandı. TÜİK 2024’ün son enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK’e göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 Yıllık enflasyon yüzde 44,38 bu ayki kira artışlarında uygulanacak oran yani 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 58,51’dir. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan altı aylık enflasyon ise
TÜİK’e göre yüzde 15,75’tir.
Öte yandan bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu da bugün enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre enflasyon Aralık’ta aylık yüzde 2,34 yıllık yüzde 83,40 artmıştır.
Buna rağmen birileri TÜİK rakamlarını kullanarak hiç utanmadan, “memura, emekliye müjde” diye haberleri yapmakta, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan “enflasyonu düşürdük” açıklamaları yapmaktadır.
"MÜJDELERİNİZİ ALIN BAŞINIZA ÇALIN"
Öte yandan enflasyon farkı adı üzerinde geçtiğimiz altı ayda yaşanan kaybın telafisidir.
Dolayısıyla ocak ayından itibaren Vergi ve harçlardan, KDV’ye, ÖTV’den Gelir Vergisine, kiralara ortalama %60 zam yapılacaktır.
Ama kamu emekçisi ve emeklisi ile toplamda 7 milyona yakın bir kitlenin Ocak maaş zammı bu artışın onda birinde %6’da kalmaktadır.
Dolayısıyla 'müjde haberleri' yapanlara buradan soruyoruz. Bu nasıl bir müjde? Müjde bunun neresinde? Müjdelerinizi alın başınıza çalın.
Yıllardır TÜİK’in sahte enflasyonu ile emeği ile geçinen kesimler olarak hepimizi yoksulluğa, sefalete ittiler. Şimdi de hepimizin gözünün içine baka baka dünyanın en büyük yalanlarından birine sarılıyorlar.
Ne diyorlar? 'Sizin maaşlarınız, ücretleriniz enflasyonu arttırıyor. Tüketimi, talebi kısmak için maaş, ücret artışlarınızı daha da sınırlamamız gerekiyor' diyorlar.
Asgari ücret artışında hep beraber gördük. Artık TÜİK’in sahte enflasyon oranlarındaki artışı bile milyonlara çok görüyorlar. TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarının bile 15 puan altında kalan, açlık sınırının altındaki asgari ücreti savunuyorlar. '%30 Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefinden yüksek” diyorlar. Bu rakam en düşük tutardır. İşveren daha fazla verirse elini tutan yok' diyorlar. 'Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesaplayarak atarız' diyorlar.
En temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen milyonlarla dalga geçercesine “Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin' diyorlar. Böylece aslında enflasyonu asıl arttıran şeyin bizim maaşlarımız, ücretlerimiz değil fahiş fiyatlar olduğunu itiraf ediyorlar.
İKTİDARA SESLENDİ
Çalışanlarına asgari ücreti reva gören koca koca holdinglerin, tekellerin, ürettikleri ürünlerin, sundukları hizmetlerin fiyatlarını enflasyonun çok üzerinde piyasaya sürdüğünü, fahiş karlar elde ettiğini kabul ediyorlar.
Biz de buradan iktidara sesleniyoruz. Madem fahiş fiyatlı ürünler, bunları piyasaya sürenler, satanlar var. Neden müdahale etmiyorsunuz? Elinizi tutan mı var?
Gücünüz bize mi, yoksullaştırdığınız halka mı yetiyor? Fahiş fiyatlı olmayan ne bıraktınız. Peynir mi? Zeytin mi? Et mi? Sebze mi, meyve mi? Her şeyin fiyatını fahiş hale getirdiniz. Buradan sadece kamu emekçilerine, emeklilerine değil, emeği ile yaşam savaşı veren tüm kesimlere, onların hakkını hukukunu korumakla görevli tüm sendikalara, konfederasyonlara sesleniyoruz.
Enflasyonu arttıran ne asgari ücretliler ne işçiler ne kamu emekçileri ne de emeklilerdir. Bu ülkede enflasyonu arttıran, körükleyen bizler değiliz. Enflasyonu arttıranlar ülkeyi iğneden ipliğe her üründe dışarıya, ithalata bağımlı hale getirenlerdir.Ülkenin parasını döviz karşında pula çevirenlerdir. Hem kendisi fahiş zamlar yapan hem de fahiş zamlar yapanları izlemekle yetinenlerdir. Bu ülkenin üretenleri, değerlerini yaratanları, üretenleri olarak sefalette değil, refahta eşitlenmeyi hepimiz fazlası ile hak ediyoruz.
Ülkenin bunu sağlayacak kaynakları mevcut. Ancak o kaynaklar, bizlerden alınan vergiler yıllardır sermayeye, patrona, yandaşa, müttehitte, beşli çeteye faiz olarak, hazine garantisi, teşvik olarak, vergi istinası, muafiyeti olarak aktarılıyor.
Faizden, ranttan, sömürüden, beslenen bu bir avuç asalak takımı kazandıkça biz kaybediyoruz. Çok kritik bir aşamadayız. Mevcut siyasi iktidar 'çatlasanız da patlasanız da' diyecek kadar emekçilerden, halktan kopmuştur.
Adında sendika, konfederasyon ibaresi bulunsa da gerçekte varlığını mevcut iktidara borçlu olanların bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunu bugüne kadar TÜİK’in sahte enflasyonunu temel alan her toplu sözleşmenin, her hak kaybının altına imza koyarak defalarca ispatladılar. Bizim yanımızda değil, onları emeğin saflarına Truva atı olarak yerleştirenlerin yanında olduklarını defalarca kanıtladılar. Önümüzdeki süreçte ya hep beraber kaybetmeye devam edeceğiz. Ya da Birleşe Birleşe Kazanacağız! 'Hak verilmez mücadele ile alınır' ilkesini temel alan ortak bir mücadele yürütmeden bu karanlıktan hiç birimizin çıkma şansı yoktur. Gelin yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim.