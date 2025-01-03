KESK, TÜİK önünde: "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Barış Uluocak okudu.

Açıklamada "TÜİK rakamları sahte yoksulluk gerçek" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Takvimler bugün 3 Ocak 2025’i gösteriyor. Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam yağmuru ile açtığımız, bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. 2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardığı bir yıl olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı.

Bugün, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak yurdun dört bir yanında alanlardayız. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz.

TÜİK önündeyiz. Çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor.

TÜİK önündeyiz. Çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK’in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor.

TÜİK önündeyiz. Çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor.

TÜİK önündeyiz. İliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz.

Ama işçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK’in sahte enflasyon verileri temel alınıyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan 'İşçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar.

Milyonların hakkını gasp etmeye dönük enflasyon verilerini açıklama oyununun son perdesi bugün oynandı. TÜİK 2024’ün son enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’e göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 Yıllık enflasyon yüzde 44,38 bu ayki kira artışlarında uygulanacak oran yani 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 58,51’dir. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan altı aylık enflasyon ise

TÜİK’e göre yüzde 15,75’tir.

Öte yandan bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu da bugün enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre enflasyon Aralık’ta aylık yüzde 2,34 yıllık yüzde 83,40 artmıştır.

Buna rağmen birileri TÜİK rakamlarını kullanarak hiç utanmadan, “memura, emekliye müjde” diye haberleri yapmakta, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan “enflasyonu düşürdük” açıklamaları yapmaktadır.