KESK: Türkiye, bu yıl da işçi hakları bakımından en kötü 10 ülke arasında

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 Küresel Haklar Endeksi verilerine göre, işçi hakları ve sendikal hakların dünya genelinde gerilediğine dikkat çekerek, "Türkiye, bu yıl da işçi hakları bakımından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

KESK, sosyal medya hesabından Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 Küresel Haklar Endeksini yayınlandığını açıkladı.

Paylaşımda şöyle denildi:

“Türkiye’den kamu alanındaki tek üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2025 Küresel Haklar Endeksini yayınlandı. Rapora göre, işçi hakları ve sendikal haklar dünya genelinde geriliyor. Yaşanan ihlaller, baskılar nedeniyle Endeks’in hakların güvence altında olmadığını tespit ettiği Türkiye, bu yıl da işçi hakları bakımından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Bu kategoride yer alan ülkeler şu şekilde: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Eswatini, Myanmar, Filipinler, Nijerya, Tunus ve Türkiye.

KESK olarak, sendikal haklarımızın güvence altına alınması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”