KESK üyelerinden belediye önünde gözaltılara tepki

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanlarının gözaltına alınmasını KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri basın açıklaması yaparak protesto etti.

Kültürpark'ta bulunan belediye hizmet binası önünde yapılan basın açıklaması metnini KESK İzmir Şubeler Platformu adına Tümbelsen Genel Merkez Kadın Sekreteri Deniz Öztekin, okudu. Açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında KESK İzmir Kadın Meclisi yürütme üyesi Tümbelsen-1 nolu şube kadın Sekreteri Şükrüye Yavuz'unda bulunduğu bir çok Tüm Bel Sen üyesi arkadaşımız bugün bir şafak operasyonuyla göz altına alındı. Çalıştıkları yerler ve ikametleri belli olan arkadaşlarımıza tebligat dahi yapılmadan bir şafak operasyonuyla göz altına alınması büyük bir garabet ve hukuksuzluk örneğidir.Maalesef bu hukuksuz ve anti demokratik uygulamalar bu topraklarda defalarca yaşandı. İktidar, bu tür göz altılar ile halkı sindirmek ve ülkenin dört bir yanına "korku iklimi" yaymak istiyor.KESK İzmir Şubeler Platformu olarak İktidara sesleniyoruz! Bu hukuksuz uygulamalardan derhal vaz geçin. KESK üyelerini derhal serbest bırakın" denildi.

"SİYASİ BİR KARAR"

"Basında 'yolsuzluk operasyonu' haberleri yapılarak belediyede çalışan tüm kamu emekçilerinin zan altında bırakılması doğru değildir" denilerek sürdürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür haberler kamu emekçilerini itibarsızlaştırmanın yanı sıra İzmir’de kayyum politikalarının önünün açılması anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de onlarca belediyenin hukuksuz bir şekilde kayyumlar ile yönetilmesini kabul etmediğimiz gibi bu tür girişimleri de kabul etmiyoruz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonun 100'üncü gününde İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında önceki dönem İZBB başkanı Tunç Soyer’in, CHP İzmir İl Başkanı ve belediye bürokratlarının da olduğu 157 kişinin bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmasını siyasi bir karar olduğunu biliyoruz."

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da atıfta bulunan açıklama "Bu göz altıların birkaç gün önce Cumhurbaşkanı tarafından 'sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' açıklamasının ardından gelmesi de bunun bir göstergesidir. Bir kez daha iktidarın demokratik iradeyi, yargı eliyle gasp ederek 'siyaseti dizayn etme' girişimi ile karşı karşıyayız. Bugün yaşanan bu göz altılar, tıpkı öncekiler gibi iktidarın muhalefeti kriminalize etme çabası olduğu çok açıktır. KESK olarak bu açık hukuksuzluğu kınıyor, demokrasiye, seçme-seçilme hakkına ve halkın iradesine sahip çıkıyoruz.Hukuku siyasallaştırarak muhalefeti bastırmaya çalışanlara, üyelerimizi göz altına alanlara karşı emek ve demokrasi güçlerini 'temiz bir siyaset ve demokratik bir toplum' için dayanışmaya çağırıyoruz" denilerek tamamlandı.