KESK ve TMMOB’tan İsmail Arı açıklaması: Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasinin yaşam bulması mümkün değildir

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı Ankara Yüksel Caddesi’nde eylem düzenledi.

Eylemde, “Gazetecilik suç değildir” ve “İsmail Arı serbest bırakılsın” yazılı dövizler taşınırken, “BirGün susmadı susmayacak” ve “İsmail çıkacak, yeniden yazacak” sloganları atıldı.

Eylemde ilk olarak KESK Ankara Şubeler Platformu adına Mehmet Aydoğdu tarafından ortak basın açıklaması okundu.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki her iktidarın belli başlı klişeleşmiş sözleri, cümleleri vardır. Bizler de 23 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin klişe cümlelerine tanık oluyoruz. Ne diyorlar: ‘Eski Türkiye dönemi bitti, yeni Türkiye dönemi başladı.’ Ne diyorlar: ‘Türkiye bir hukuk devletidir.’ Oysa ülkede son yıllarda yaşanan tablo bu cümlelerin gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, boş birer lakırdıdan ibaret olduğunu ispatlamaktadır. Nitekim hepimizin tanık olduğu üzere, siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sendikacılara kadar tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor.

Bu furyanın son örneklerine geçtiğimiz bir hafta içinde yaşanan iki hukuksuz tutuklamada bir kez daha şahit olduk. Önce bayram arifesinde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, aylardır ücretlerini düzenli alamayan Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Ardından BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ta apar topar gözaltına alındı, emniyetteki ifadesinin ardından gece yarısı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

"İSMAİL ARI GAZETECİLİK YAPTIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTIR"

Arı’nın tutuklanmasına gerekçe olarak 2022 yılında çıkarılan ‘sansür yasası’ gösterilmiştir. Ancak İsmail Arı’nın gerçek tutuklanma nedeni ortadadır. Tarikatların devlet içindeki örgütlenmesini, kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarılmasını ve yolsuzluk iddialarını yazmıştır. Kısacası İsmail Arı bu ülkede gazetecilik yaptığı için, halka gerçekleri sunduğu için tutuklanmıştır. Şimdi İsmail’i tutuklayarak gerçeği susturabileceklerini sanıyorlar. Oysa basını özgür olmayan bir ülkede demokrasinin yaşam bulması mümkün değildir.

"GAZETECİLERİ TUTUKLAYARAK GERÇEKLERİ SAKLAYAMAZSINIZ"

Buradan yetkililere sesleniyoruz: Gazetecileri tutuklayarak gerçekleri saklayamazsınız. İsmail Arı başta olmak üzere tutuklu gazetecileri derhal serbest bırakın. Bu halk susmayacak.”

"İSMAİL ARI’NIN TUTUKLANMASI, GERÇEĞİN PEŞİNDE OLAN GAZETECİLERİN CEZALANDIRILMASIDIR"

Açıklamanın ardından TMMOB adına Sami Gökoğlu söz aldı. Gökoğlu, "Halkın haber alma hakkının gaspına karşı bir aradayız. İsmail Arı’nın tutuklanması, gerçeğin peşinde olan gazetecilerin cezalandırılmasıdır" dedi.

Gökoğlu, "Susturulmak istenen sadece İsmail Arı değildir. Topluma karşı sorumluluk hisseden herkese gözdağı verilmek istenmektedir. İsmail Arı yalnız değildir, BirGün gazetesi yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise ülkede liyakatsizliğin, yoksulluğun ve işsizliğin arttığını belirterek, “Bugün İsmail Arı’nın tutuklanması, bu çürümüşlüğün görülmesini ve buna karşı tepkinin örgütlenmesini engellemeye yöneliktir” dedi.

Eylemde Arı'nın yanı sıra tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Alican Uludağ'ın da serbest bırakılması talebinde bulunuldu.