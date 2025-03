Keşke bayramda misafir gelmese

Şeker Bayramı öncesi alışverişe çıkan ve gıda enflasyonundan şikâyet eden yurttaşlar, uygun fiyata et, sucuk, baklava, börek almak için Başkent Market kuyruğuna girdi. Emekli Mustafa Aktaş, ''Bugüne kadar oy verdim, bir satır olsa da elimi kırsam. Oylarım haram olsun" dedi. Ekonomistler de İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ekonomideki dalgalanmanın, zaten var olan gıda enflasyonunun daha da artmasına yol açtığını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin indirimli alışveriş yapılabilen Başkent Marketlerinin önünde, Şeker Bayramı arifesinde uzun kuyruklar oluştu. Çankaya Başkent Market kuyruğuna giren yurttaşlar, iktidarın emekliler için belirlediği bayram ikramiyesine de tepki göstererek "Alsın kendine şeker alsın" dedi.

Market kuyruğunda ANKA'ya konuşan 77 yaşındaki emekli Mustafa Akbaş, şunları söyledi: "Böyle ucube bir şey görmedim. Tansiyonum var, şekerim var. Yanımdakine ‘Düşersem bana yardımcı ol’ diye tembih ettim. Artık torunlara harçlık veremiyorum, o eskidendi. Ben onların eline bakıyorum kim ne verecek diye. Bayram ikramiyesini iki taksitte veriyor. Yarısını aldık, diğer yarısını ne zaman verecek belli değil. Bugüne kadar oy verdim, bir satır olsa da elimi kırsam. Oylarım haram olsun. Niye verdim ben de şaşırdım."

YAĞMUR YAĞSA DA EVDE KALSAK

Emekli Sedat Uzun, "Burası kasaplara göre daha hesaplı. Gücümüz buraya yetiyor. Aldığımız maaş belli. Ramazan Bayramı’nda bir yere gidemeyeceğiz. İnşallah yağmur yağar sokağa da çıkmayız, misafir de gelmez şekerden tasarruf ederiz" diye konuştu. Emekli Müjgan Yıldız ise şunları söyledi: "Derdimiz öyle böyle değil. Hangi birini anlatayım... 14 bin lira ile yaşanır mı? Halimiz o kadar kötü ki. Torunuma hediye alamadım. Bayramda ne vereceğimi düşünüyorum kara kara. Bir oyuncak 450 lira olduğu için alamadım. Saatlerdir et kuyruğundayım. Alım gücü hiç yok. Biz balığın bile adını duyuyoruz sadece. Eti de görmüyoruz. Kasaptaki et ile buradaki et arasında 300 lira fark ediyormuş. 300 lira için saatlerdir ayakta bekliyorum."

‘TOZU GİTTİ PEMBESİ DE GİDECEK’

Van’da Cumhuriyet ve Maraş caddesinde bayram alışverişi nedeniyle beklenen hareketlilik yaşanmadı. ANKA'ya konuşan bir yurttaş, "Parayla hiçbir şey alınmıyor. Her şey pahalanmış. 1 kilo şeker 800 TL olmuş. Bayrama da hiçbir şey alamadım eve eli boş gidiyoruz'' diye konuştu. Emekli bir yurttaş, ne bayramda ne de başka bir zaman yeni giysi alabildiğini anlattı. Bir başka yurttaş da, "Görüyorsunuz değil mi? Ne alış var, ne veriş. Her şeyi tozpembe gösteriyorlar ama tozu gitmiş pembesi kalmış, o pembe de gidecek. Bayramda bir şeyler de alamıyoruz alım gücü yok. İnsanlar bir şeyler alamıyor" dedi.