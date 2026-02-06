Keskin Cezaevi’nde uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin edenlere yönelik Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı hükümlü veya tutuklulara emdirilmiş uyuşturucu maddenin iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."

CTE'DEN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumlarına uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürütülen etkin ve sürekli mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barındırılan hükümlü ve tutuklulara, dışarıdan çeşitli yöntemlerle gönderilen materyaller aracılığıyla uyuşturucu madde temin edilmeye çalışılmasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurum personelinin dikkati ve görev bilinci sayesinde ele geçirilen suç delillerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği ifade edilen açıklamada, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yasaklı maddeleri kuruma gönderdiği iddia edilen şüphelilerin tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir."