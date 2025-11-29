KESK’in "Geçinemiyoruz" mitingi Bursa’da: "Yıkım bütçesini kabul etmiyoruz"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ekonomik krize ve TBMM’de görüşmeleri süren 2026 bütçesine karşı bugün Bursa’da “Geçinemiyoruz” sloganıyla miting düzenledi. Şehreküstü Meydanı’nda bir araya gelen KESK bileşenleri, SOL Parti, TİP, EMEP ile çok sayıda demokratik kitle örgütünün katılımıyla Kent Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlarla yapılan yürüyüşün ardından KESK’in hazırladığı basın açıklaması okundu.

Mitingde yapılan açıklamada, 2026 bütçesinin “toplumun ezici çoğunluğunu daha fazla yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleyen bir sosyal yıkım bütçesi” olduğu vurgulandı.

İŞSİZLİKTE, ENFLASYONDA, GELİR ADALETSİZLİĞİNDE ZİRVEDEYİZ

KESK, Türkiye’nin hem AB hem OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke olduğunu, gıda enflasyonunun OECD ortalamasının 10 katına ulaştığını belirtti. Açıklamada, işsizliğin yüzde 30’u, işsiz sayısının 12 milyonu aştığı; kadın ve genç kadın işsizliğinin ise yüzde 40’lara dayandığı ifade edildi.

Gelir dağılımındaki uçurumun büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, toplumun en zengin yüzde 20’sinin toplam gelirin yarısına sahip olduğu, çalışanların maaş ve ücret artışlarının ise TÜİK’in gerçeği yansıtmayan enflasyon verilerine mahkûm edildiği belirtildi.

BÜTÇENİN YÜKÜ HALKA, KAYNAĞI PATRONLARA

KESK, TBMM’de görüşülen 2026 bütçesinin yükünün emekçilere, kaynağının ise sermayeye aktarıldığını ifade etti.

Açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

• Maaş ve ücret artışlarının TÜİK’in yüzde 16’lık hedef enflasyonuna göre belirlendiği, buna karşın gelir vergisi ve dolaylı vergilerin ciddi şekilde artırıldığı,

• Toplanacak her 100 TL verginin 47 TL’sinin KDV-ÖTV, 26 TL’sinin gelir vergisi olarak halktan; yalnızca 11 TL’sinin ise sermayeden alınmasının hedeflendiği,

• Her 100 TL verginin 20 TL’sinin faize, 16 TL’sinin silahlanmaya, 5 TL’sinin teşvik ve primlere, 3 TL’sinin ise hazine garantilerine ayrıldığı,

• Kamu hizmetleri, sosyal programlar ve istihdama ayrılan payın “devede kulak” seviyesinde kaldığı.

Açıklamada, bütçe teklifinin sosyal programlardan yararlananların sayısını dahi azaltarak bir “sosyal yıkım bütçesi” oluşturduğu vurgulandı.

EMEK VE HALKTAN YANA BÜTÇE TALEPLERİ

KESK, yoksullaştırıcı bütçe politikalarına karşı emek ve halktan yana bir bütçe için taleplerini sıraladı. Öne çıkan başlıklar şöyle:

• Bütçe süreçlerinin halkın onayına açılması,

• Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasının ve özelleştirmelerin durdurulması,

• Kadınların güvenceli istihdama erişiminin artırılması,

• Asgari ücretin insanca yaşam koşullarına çekilmesi,

• Kamu emekçilerinin grev hakkının güvence altına alınması,

• Güvencesiz istihdamın sona erdirilmesi,

• Dolaylı vergilerin düşürülmesi,

• Servet vergisi düzenlemesi yapılması,

• KÖİ ve KKM gibi kamu kaynaklarını yutan kalemlere son verilmesi.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA

Kent Meydanı’nda sona eren mitingde KESK, tüm emek ve demokrasi güçlerini “yoksulluğa karşı birleşmeye” çağırdı.

Açıklama, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla son buldu.