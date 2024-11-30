KESK’in organize ettiği ‘Geçinemiyoruz’ mitingi başladı: Emekçiler Ankara'da yürüyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz" mitingi başladı. Emekçiler, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Tandoğan'da saat 13.00'te başlayacak miting için yürüyüşe geçen işçişler, taleplerini taşıdıkları pankartlarla duyurmaya devam ediyor.

"Yoksulluk sınır üzerinde maaş", "Vergide adalet", "Ulaşım, barınma, beslenme desteği", "Ücretsiz bir öğün yemek", "Yan ödemeleri emekliliğe yansıt" ve "İktidarların çıkarları için değil! Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm hak sahipleri için sosyal hizmet" pankartlarını taşıyan emekçiler,Türkiye'nin dört bir yanından "Geçinemiyoruz" demek için Ankara'ya geldi.

KORTEJLER TANDOĞAN'A YÜRÜYOR

KESK'in ''Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz” sloganıyla gerçekleştireceği mitinge, KESK Şubeler Platformu’nu oluşturan 11 sendika geniş katılım göstermeye hazırlanıyor.

DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğinin de destek vereceği mitinge, SOL Parti'nin de yer aldığı siyasi partiler de katılıyor.