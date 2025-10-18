KESK’li ihraçlar taleplerini Meclis’e iletti

Haber Merkezi

KESK’in 13 Ekim günü Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş dün tamamlandı. DİSK, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile TMMOB da yürüyüşe ilk gününden itibaren destek verdi. Önceki gün Ankara’ya ulaşan KESK üyeleri önceki gün Adalet Bakanlığı’na gitmek isterken polis ablukasına alınarak engellendi. Dün ise KESK üyeleri Eğitim Sen Genel Merkezi’nin önünde toplanarak Meclis’e yürümek istedi. TBMM önünde yapılmak istenen eylemde polis ablukasına alınan KESK’liler tüm engellemelere rağmen Madenci Heykeli’ne ulaşarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Ablukayı aşan KESK üyelerine SOL Parti, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile Sosyal-İş ve TTB heyetleri de destek verdi.

TBMM’de CHP, DEM Parti, EMEP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi ile görüşmeler gerçekleştiren KESK hazırladıkları KHK dosyasını Meclis’e iletti.

Basın açıklamasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, barışın inşa edilmesi için demokratik uygulamaların tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirterek "Barışın inşa edilmesi, o ülkede yaşayan halkların, emekçilerin ortak yaşamı ve gönüllü birlikteliğiyle kurgulanabilir. Bunun için demokratik uygulamaların tekrar tesis edilmesini gerekir. KHK ihraçları dönemi sonrasında bu ülkede seçilmiş belediyelere kayyumlar atandı. KHK ihraçlarıyla başlayan hukuksuzluk kayyumla da durmadı. Dergiler, gazeteler televizyonlar kapatıldı. Haber alma hakkımız ortadan kaldırıldı. Torba yasalarla emeklilik haklarımız elimizden alındı. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılarak kadına yönelik şiddet meşrutiyet kazandı" dedi.

Koçak, 13 Ekim’de başlatılan yürüyüşün aslında 9 yıldır sürdüğünü belirterek, "9 yıl önce bu ülke bir orta oyununa dönüşen darbe kalkışmasıyla başbaşa kaldı. Darbe girişimi sonrası bu ülkede 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. Hiçbir darbe döneminde, darbelerin başarılı olduğu dönemlerde dahi bu kadar kamu emekçisi ihraç edilmemişti. İhraç sebepleri, bu ülkede emekçinin hakkını almak için yapmış olduğumuz eylemlere katılmaktı. Bu ülkede barışın tesis edilmesini talep etmekti. 8 Mart’larda kadına yönelik şiddetin son bulmasını talep etmekti. Nitelikli anadilde eğitim talebiydi" diye belirtti.

Koçak’ın ardından konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "15 Temmuz 2016 yılında OHAL’de KHK’yle ihraç edilen kamu emekçileri, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala görevlerine iade edilmediler. Bugüne kadar KESK’in yürütmüş olduğu mücadelenin neticesinde ihraç edilen arkadaşlarımızın yüzde 52’si görevlerine iade edildi. Son arkadaşımız görevine dönünceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.