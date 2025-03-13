KESK’ten BirGün’e ziyaret: 15-16 Mart’ta Ortadoğu gelişmeleri ve yansımaları tartışılacak

Kamu Emekçileri Sendikası heyeti, (KESK) üçüncüsünü düzenleyecekleri Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında gazetemiz BirGün’ü ziyaret etti.

15-16 Mart tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Salonu’nda düzenlenecek konferansta Suriye’nin yeni dizaynı ve sürecin ülkeye yansımaları tartışılacak.

Birçok akademisyenin, gazeteci-yazarın, insan hakları savunucularının katılacağı konferans boyunca çeşitli paneller düzenlenecek. Panellerin ardından ise konferans tüm katılımcıların tartışmaya katılacağı forumlarla noktalanacak.

Konferansın ilk günü 15 Mart’ta program KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz’ün açılış konuşması ile başlayacak. Ardından İlk oturum Prof. Dr. Füsun Üstel’in moderatörlüğünde, BirGün yazarı Prof Dr. Hayri Kozanoğlu’nun ‘Küresel Hegemonya Mücadelesi ve Batı İttifakı’nda yarılma’ başlığı ile gerçekleşecek.

Kozanoğlu’nun ardından Doç. Dr. Elçin Aktoprak "Kimdi Giden Kimdi Kalan: 1990'larda ve Günümüzde Barışı Aramak”, Prof. Dr. Yücel Demirer “Türkiye’de Barışın Çatlak Zemini ve Güncel Sınırları” adıyla paneller düzenleyecek. Konferansın ilk oturumu Barış Vakfı yönetim kurulu başkanı Hakan Tahmaz’ın “Kürt Sorununda Barışın Olanakları ve Zorlukları” adlı paneliyle tamamlanacak.

Konferans programının devamı ise şu şekilde:

2. Oturum

-Araştırmacı Yazar Dr. Ghassan Slaiby: Orta Doğu Barışına İlişkin Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) Tutumu

-Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) Genel Seekreteri Hind Benammar: Arap Bölgesindeki Siyasi İstikrarsızlığın Sendikal Hareket Üzerine Etkiler

- Beyrut Limanı İşçiler Sendikası Genel Sekreteri Khalil Zeaiteri: Savaşın İşçiler Üzerine Etkileri ve Sendikaların Rolü

Orta Doğu uzmanı Kıvanç Eliaçık: Orta Doğu Ülkelerinden Sendikal Deneyimler

- Bask ülkesi kamu sendikası konfederasyonu ELA’nın genel sekreteri Amaia Muñoa: Bask ülkesindeki barış süreci ve sendikalar

3. Oturum

- Dr. Erhan Keleşoğlu: Filistin Sorunu: Etnik Temizlikten Soykırıma

- Prof. Dr. Hoda Rizk: Dünyanın Değişen Koşullarında Orta Doğu’da Barış Olasılıkları

- Filistinli Yazar Marwan Abdu Al: Filistin, Orta Doğu ve Gelecekteki Zorluklar

- Araştırmacı yazar Hamide Rencüs: Suriye'nin Çöküşü ve Değişen Dengeler

- Evrensel gazetesi yazarı Nuray Sancar: Dünya Yeniden Yapılandırılırken Orta Doğu

Konferansın ikinci gün programı ise şöyle:

1.Oturum

- Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Genç: Türkiye Kürtlerinden Doğru Rojava’yı okumak: Güncel Çözüm Tartışmaları Işığında Rojava Kürtlerine Bakmak

- Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz: Hukuk, Medya ve Akademide Savaş Hali, Barış Hali

- DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Gnl. Bşk. Yrd Av. Öztürk Türkdoğan: Kürt sorununda Barış Süreçleri ve Demokratik Toplum Çağrısı

- Eğitimci ve sendikacı Nesrin Musa Raşk: Kuzey ve Doğu Suriye Öğretmenler Sendikası'nın kuruluşu ve faaliyetleri

2.Oturum

- Gazeteci Aber Naeseh Bilgin: Siyasi değişimler ışığında dünden bugününe Suriyeli kadın: konumu ve mücadelesi

- Sudan’lı kadın hakları savunucusu Ameira Osman Hamid

- Siyasetçi Sabahat Tuncel: Türkiye’de Barışın İnşasında Kadınların Rolü

- Eğitimsen İzmir üniversiteler Şubesi Başkanı Dr. Lülüfer Körükmez: Orta Doğu’da Yerinden Edilme ve Yeniden Yerleşme Sürecinde Kadınlar