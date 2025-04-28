KESK’ten Elazığ’da 1 Mayıs çağrısı

Emek Servisi

Elazığ’da KESK bileşenleri Postane Meydanı’nda 1 Mayıs standı açtı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kenan Korkmaz, stanttan seslenerek 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

Korkmaz, “Demokrasinin, hukukun rafa kaldırıldığı; halk iradesinin, en temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı koşullarda emeğin haklarından da söz etmek mümkün değildir. Bu karanlıktan ‘Hak verilmez mücadele ile alınır’ ilkesini temel alan ortak bir mücadele yürütmeden hiçbirimizin çıkma şansı yoktur” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da 1 Mayıs için saat 12.00’de Hozat Garajı önünde toplanılacak. İşçi ve emekçiler, kortejler hâlinde Perşembe Pazarı miting alanına yürüyecek.