KESK’ten “Geçinemiyoruz” mitingine çağrı

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, 29 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek bölge mitingi öncesi Denizli’de çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Koçak, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi’nde yaptığı açıklamada bütçe hazırlık sürecine yönelik eleştirilerini dile getirerek mitinge davette bulundu. Koçak, “Ülkemizde uzun süredir bütçe, halka rağmen, esas olarak sermayenin yanında duran bir anlayışla hazırlanıyor” dedi.

Koçak, bütçe politikalarının özellikle son yıllarda emekçi kesimleri daha da zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “‘Tüketimi daraltarak ekonomiyi düzelteceğiz’ adı altında bir politika yürütülüyor. Tüketimi en çok hangi kesim üzerinden daraltıyorlar? Tabii ki emekçi kesimler, yoksullar üzerinden. Böylece yoksul daha da yoksullaşıyor.”

“KAMUSAL HİZMETLERE ERİŞİM ZORLAŞIYOR”

Vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çeken Koçak, dolaylı vergilerin bütçenin büyük bölümünü oluşturduğunu belirtirken, bütçenin çok büyük bir kısmının KDV, ÖTV gibi zenginle yoksulun aynı oranda ödediği vergilerle karşılandığını belirtti. Koçak, yatırımların her yıl azalmasının kamu hizmetlerini doğrudan etkilediğini belirterek sağlık, eğitim, kreş ve bakım hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti: “2025’e geldik; insanlar sağlık hizmetine ulaşabilmek için 6 aydan fazla randevu beklemek zorunda kalıyor. Okullarda temizlik sorunu, çöplerin toplanamaması, güvencesiz çalışma gibi sorunlar gündemde. Kreşler açılmıyor, yaşlı bakım evleri yapılmıyor.”

Yerel yönetimlere yönelik müdahalelerin halkın iradesini zedelediğini ifade eden Koçak, “Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım uygulamaları temsili demokrasinin en zayıf halkasını ortadan kaldırıyor” dedi.

Gelir-gider dengesine ilişkin hazırladıkları grafiklere de değinen Koçak, “Gelirlerin yüzde 11’i kurumlar vergisinden, yüzde 44’ü dolaylı vergilerden geliyor. Harcamalarda faiz ödemeleri büyük yer tutuyor. Buna rağmen üretim ve istihdam artmıyor. Genç işsizliği yüzde 35’lerde, kadın işsizliği yüzde 40’lara dayanmış durumda” dedi.

Koçak, Türkiye’de dolar milyarderlerinin artış hızının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir avuç insan hızla zenginleşirken, emekçiler aynı hızla yoksullaşıyor. Kamu emekçileri olarak yoksulluk sınırının yarısının altında ücretlerle geçiniyoruz. Emekli olduğumuzda ise aldığımız ücret çalışırkenkinin üçte birine düşüyor.”

“BU BÜTÇEYE KARŞI BİRLİKTE SES ÇIKARALIM”

Toplumun farklı kesimlerinde derinleşen sorunlara dikkat çeken Koçak, gençlerin işsizlik, umutsuzluk ve yoksulluk nedeniyle zorluklar yaşadığını, kadınların ise artan şiddete karşı yeterli bütçe ayrılmadığını vurguladı: “Bu bütçeye karşı halk için bütçe istiyoruz. Bunun en önemli ayağı da ülkenin demokratikleşmesidir. ‘Demokratik Türkiye’ sloganıyla alanlara çıkıyoruz. Gelin, bu bütçeye birlikte haykıralım.”