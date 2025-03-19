KESK’ten gözaltılara tepki: "Halkın iradesine darbe girişimidir"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

KESK, “Siyasal iktidar, seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor. Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

KESK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Halk İradesini ve Demokrasiyi Savunmaya Devam Edeceğiz! Siyasal iktidar, seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor! Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey şudur: Halkın iradesini tanımıyoruz! İstanbul halkının seçtiği Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişi hakkında verilen gözaltı kararları, halk iradesine açık bir darbe girişimidir. Baskı ve zorla, hukuku hiçe sayarak, halkın iradesinin gasp edilmesi kabul edilemez!

Ömrünü uzatmak için ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürükleyen iktidar, seçim öncesi kent uzlaşısıyla oluşturulan birlikteliği cezalandırmaya, halkın ortak iradesini dağıtmaya çalışıyor. Tüm muhalif kesimlere yönelik darbe politikalarıyla halkı ve emekçileri nefessiz bırakmayı, iradelerini kırmayı, mevcut düzene razı etmeyi hedefliyorlar. Bu hukuksuz operasyonları kınıyor, protesto ediyoruz! Gözaltılar derhal serbest bırakılmasını istiyoruz! KESK olarak bu hukuksuzluklara yanıtımız, her zamankinden daha fazla dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek olacaktır! Tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık iktidarı genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz."