KESK’ten nöbetteki Hacettepe öğrencilerine dayanışma ziyareti

Etki Can Bolatcan

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti birinci haftasında.

Uzaklaştırma cezaları nedeniyle kampüse giremeyen öğrenciler nöbeti nizamiye kapısında sürdürürken pek çok öğrenci kampüsün içinde de nöbet başlattı. Beytepe Kampüsü EE çimlerinde nöbet tutan öğrenciler, nizamiyeye yürüyüş gerçekleştirerek uzaklaştırma cezası alan arkadaşlarına destek verdi.

"BARİKATLARI AŞARAK ALANLARI ÖZGÜRLEŞTİRDİNİZ"

Nöbetin 7’nci gününde KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Yürütme Kurulu Üyeleri Sema Pınar, Döne Gevher ve Bahadır Berdicioğlu, öğrencilerin başlattığı eğitim nöbetine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Nöbet alanında öğrencilerle konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamaların, alan daraltmalarının, güvenlik baskılarının, disiplin soruşturmalarının farkındayız. Bu disiplin soruşturmalarıyla adeta öğrencilerin eğitim hakkı tamamen gasp ediliyor. Yani siz sadece eğitim hakkınız için değil, bu ülkenin demokratikleşmesi, halkın iradesine sahip çıkma cesareti, cüreti gösterdiniz. Barikatları aşarak alanları özgürleştirdiniz. Bizlere düşen görev, bir emek örgütü olarak sizlerle sonuna kadar bu dayanışmayı sürdürmek” ifadelerini kullandı.