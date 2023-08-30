KESK’ten öğretmenlere yapılan ters kelepçeli gözaltına tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için Taksim’de eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin ters kelepçe ile gözaltına alınmalarına tepki gösterdi. Açıklamada, “Öğretmenler derhal serbest bırakılmalıdır. Sorunları acilen çözülmeli ve talepleri yerine getirilmelidir” denildi.

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