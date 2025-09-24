Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Ajans Haberleri
  • 24.09.2025 14:45
  • Giriş: 24.09.2025 14:45
  • Güncelleme: 24.09.2025 14:45
Kaynak: DHA
Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Cevahir TOPALOĞLU/ÇAYELİ(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Hızır Küçük (61), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hızır Küçük’ün üzerine devrildi. Küçük'ün ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ağacın altından çıkardığı Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük’ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol