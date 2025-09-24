Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Kaynak: DHA
Cevahir TOPALOĞLU/ÇAYELİ(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Hızır Küçük (61), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hızır Küçük’ün üzerine devrildi. Küçük'ün ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ağacın altından çıkardığı Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük’ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI