Ketojenik diyet nedir? Nasıl yapılır, faydaları ve riskleri (Tam Rehber)

Tıbbi uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye değildir. Herhangi bir diyeti başlatmadan önce kişisel sağlık durumunuza uygunluğu için hekim ve/veya diyetisyen görüşü alın. İlaç kullananlar için özellikle önemlidir. KETOJENİK DİYET NEDİR? Ketojenik diyet (keto), karbonhidratları ciddi biçimde azaltıp yağları artıran; proteini ise orta düzeyde tutan bir beslenme modelidir. Karbonhidrat kısıtlandığında karaciğer keton cisimcikleri üretir ve vücut başlıca yakıt olarak bunları kullanmaya başlar.

KETOZİS NASIL ÇALIŞIR?

Normalde beyin ve kaslar glikozu tercih eder. Net karbonhidrat 20–50 g/gün düzeyine indiğinde glikojen depoları tükenir, yağ asitlerinden ketonlar üretilir. Bu metabolik durum ketozis olarak adlandırılır. Bazı kişiler ev tipi keton şeritleriyle (idrar/kan) ketozu izler.

KETO MAKRO ORANLARI VE PORSİYON MANTIĞI

Yağ: %65–75 (zeytinyağı, avokado, fındık/fıstık, tereyağı/ghee, zeytin)

%65–75 (zeytinyağı, avokado, fındık/fıstık, tereyağı/ghee, zeytin) Protein: %20–25 (et, balık, yumurta, yoğurt/peynir; aşırıya kaçmak glukoneogenezi artırabilir)

%20–25 (et, balık, yumurta, yoğurt/peynir; aşırıya kaçmak glukoneogenezi artırabilir) Karbonhidrat: %5–10 (genelde 20–50 g net karbonhidrat/gün)

Net karbonhidrat = Toplam karbonhidrat − Lif.

SERBEST–YASAK GIDALAR (ÖZET LİSTELER)

Önerilenler

Protein: kırmızı/beyaz et, balık/deniz ürünleri, yumurta

Yağ–yağlı tohumlar: zeytinyağı, avokado, zeytin, ceviz–badem–fındık, tereyağı/ghee

Düşük karbonhidratlı sebzeler: ıspanak, brokoli, kabak, lahana, salatalık, mantar

Süt ürünleri (kişisel toleransa göre): peynir, krema, yoğurt (şekersiz)

Kaçınılacaklar

Şeker ve şekerli içecekler, tatlılar

Tahıllar ve unlu mamuller (ekmek, makarna, pirinç, bulgur)

Çoğu meyve (özellikle muz, üzüm, incir); nişastalı sebzeler (patates, mısır)

İşlenmiş atıştırmalıklar, yüksek şekerli soslar

ÖRNEK 1 GÜNLÜK KETO MENÜ

Öğün İçerik Kahvaltı Zeytinyağlı ıspanaklı omlet + avokado dilimleri + şekersiz çay/kahve Öğle Zeytin–zeytinyağlı ton balıklı salata (yeşillik, salatalık, zeytin) + bir avuç badem Ara Peynir tabakçığı veya birkaç zeytin Akşam Tereyağında sotelenmiş somon + zeytinyağlı kabak

OLASI FAYDALAR VE RİSKLER

Özet: Kısa vadede kilo ve iştah kontrolü rapor edilebilir; ancak kısa ve uzun vadeli etkiler kişiye göre değişir.

Potansiyel faydalar

Kısa vadeli kilo kaybı ve iştah azalması

ve iştah azalması Kan şekeri dalgalanmalarında azalma; bazı bireylerde insülin duyarlılığında iyileşme

azalma; bazı bireylerde insülin duyarlılığında iyileşme Epilepside klinik kullanımlar (hekim gözetimi gerektirir)

Olası riskler/yan etkiler

“Keto gribi”: ilk haftalarda baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik

ilk haftalarda baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik Gastrointestinal sorunlar: kabızlık, lif ve bazı mikronutrient yetersizlikleri

kabızlık, lif ve bazı mikronutrient yetersizlikleri Lipid profili değişimleri: bazı kişilerde LDL artışı görülebilir

bazı kişilerde LDL artışı görülebilir Uzun vade belirsizlikleri: sürdürülebilirlik ve besin çeşitliliği kısıtları

KİMLER UZAK DURMALI?

Aşağıdaki gruplar için keto uygun olmayabilir ve mutlaka profesyonel değerlendirme gerekir:

Böbrek, karaciğer, pankreas hastaları

Gebelik/emzirme dönemi

Yeme bozukluğu öyküsü

Tip 1 diyabet ve bazı tip 2 diyabetliler (ilaç/insülin kullananlar) — hekim onayı şarttır

Yüksek yoğunluklu spor yapanlar (performans hedefleyenler için farklı protokoller gerekebilir)

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Keto ile hızlı kilo verilir mi? İlk haftalarda glikojen ve su kaybına bağlı hızlı düşüş görülebilir; gerçek yağ kaybı ise enerji dengesi ve sürekliliğe bağlıdır.

Keto uzun vadede güvenli midir? Uzun dönem veriler kişiden kişiye değişir. Düzenli kan tahlili ve uzman takibi önerilir; sürdürülebilir, dengeli bir planla yürütülmelidir.

Meyve hiç yenmez mi? Çoğu meyve yüksek şeker içerir. Bazı protokoller az miktarda çilek, böğürtlen gibi düşük karbonhidratlı meyvelere izin verir; toplam net karbonhidratı aşmayın.

Alkollü içecekler? Birçok kokteyl ve bira karbonhidrattan zengindir. Şekersiz seçenekler dahi ketozisi etkileyebilir. Tercih edilecekse, miktar ve sıklık çok sınırlı tutulmalıdır.