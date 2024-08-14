Ketojenik diyeti nedir? Ketojenik diyeti faydaları nelerdir? Ketojenik diyeti nasıl yapılır?

Not: Bu makale, ketojenik diyet hakkında bilgiler vermektedir. Diyet tavsiyesi vermemektedir. Vücudunuza en uygun diyet yöntemini belirlemek için mutlaka doktorunuza başvurun ve uzman diyetisyenlerden destek alın.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyeti, karbonhidrattan uzak durup (mümkün olduğunca düşük karbonhidrat tüketimi) sağlıklı yağlı besinler tüketilmesi işlemidir. Ketojenik diyeti ile birçok hastalığın önüne geçilmesi ve sağlıklı kilo verilmesi amaçlanır. Ketojenik diyette vücudun ihtiyacı olan enerji yağ yakarak sağlanır. Bu diyette vücuttaki kan şekeri ve insülin seviyeleri düşer.

KETOJENİK DİYETİ NASIL YAPILIR?

Standart ketojenik diyette tüketilen gıdaların yüzde 70’i yağ, yüzde 20’si protein ve yüzde 10’u karbonhidratlı besinlerden oluşur.

Ketojenik diyeti uygulayan kişilerin, düşük yağlı diyet yapanlara göre ortalama 2 kilo daha fazla kilo kaybettiği gözlenmiştir. Üstelik, ketojenik diyette, standart diyetlere göre açlık hissinin daha az olduğu, kulalnıcılar tarafından ifade edilmiştir.

KETOJENİK DİYETİ FAYDALARI NELERDİR?

Ketojenik diyetin bir diğer faydası da diyabet hastalarında gözlenmiştir. Vücuttaki kan şekerini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için kullanılan ketojenik diyetin kanser hastalarında tümör büyümesini de yavaşlattığı gözlenmiştir.

KETOJENİK DİYETİNDE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR?

Et: Kırmızı et, tavuk ve hindi

Yağlı Balıklar: Alabalık, ton balığı, somon ve uskumru

Yumurta: Omega 3 bakımından yüksek yumurta, gezen tavuk yumurtası

Yağlar: Tereyağı, sızma zeytinyağı, avokado yağı

İşlenmemiş peynirler: Çedar, mozerella vb

Kuruyemiş: Fındık, badem, ceviz, chia tohumu, kabak çekirdeği…

Avokado

Yeşil sebzeler, domates, soğan, biber

Not: Sağlıklı yağ içeren yiyecekler (işlenmemiş kırmızı-beyaz et, balık) ve düşük karbonhidratlı sebzeler tüketmeye özen gösterin.

KETOJENİK DİYETİNDE HANGİ BESİNLERDEN UZAK DURULMALIDIR?

Meyve suyu, gazlı şekerli içecekler, dondurma, kek, şeker…

Çilek gibi küçük meyveler hariç tüm meyveler

Baklagiller: Mercimek, nohut, kuru fasülye, bezelye, barbunya

Patates, havuç

Salata sosları, mayonez, barbekü sosu, teriyaki sosu, ketçap, ballı hardal

İşlenmemiş yağlar

Alkol: Bira, şarap, likör, kokteyl içkiler

KETOJENİK DİYETİ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

İshal, kabızlık ve kusma en sık görülen yan etkilerdir.

Daha nadir görülen diğer yan etkiler: Enerji düşüklüğü ve zihinsel fonksiyonlarda yavaşlama

Şiddetli açlık hissi

Uyku sorunları

Mide bulantısı

Sindirim sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar

Not: Ketojenik diyete geçişte yan etkilerle sıklıkla karşılaşıyorsanız, vücudu ketojenik diyete alıştırmak için düşük karbonhidratlı bir diyet denemeniz yararlı olabilir. Bu yüzden ketojenik diyete başlarken uzman diyetisyenlerden destek almak oldukça önemlidir.