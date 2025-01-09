Kevin Danso adım adım Fenerbahçe'ye: Teklif belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada, "3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper ve sol bek almalıyız" demişti.

Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Avusturyalı stoper Kevin Danso ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Öte yandan Fransız basını, Fenerbahçe'nin Danso için yaptığı teklifi yazdı.

L'Équipe'te yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Danso'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Haberde, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euroya yaklaşan bir teklif yaptığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.