Kevin Spacey: “Hiç param kalmadı, evime haciz geldi”

Art arda gelen cinsel taciz iddialarıyla kariyeri sona eren iki Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, "Milyonlarca dolar borcum var ve evime haciz geldi. Hiç param yok" dedi.

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, katıldığı programda çok fazla borcu olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde aktardı.

Spacey, Piers Morgan’ın YouTube’da yayınladığı programına konuk oldu.

Spacey, yasal süreçler nedeniyle milyonlarca dolarlık borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü oyuncu, neredeyse hiç parası ve kalıcı evi olmadığını belirtti.

64 yaşındaki ünlü isim, "Bu hafta Baltimore'da yaşadığım eve haciz geldi ve açık artırmayla satılacak. Şu anda nerede yaşayacağımı bilmiyorum. Borcumu ödeyemiyorum" dedi.

Morgan'ın "İflas mı ettiniz?" sorusu üzerine Spacey, "Birkaç defa iflasımı ilan etmeyi düşündüm ama en azından bugün için bunu atlatmayı başardık. Yeniden ayağa kalkacağım" yanıtını verdi.

Spacey, ayrıca geçmişinde erkeklere “çok fazla dokunarak temas ettiğini” kabul etti.

64 yaşındaki Spacey, Morgan ile yaptığı röportajda, uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddialara yanıt vererek "sınırları zorladığını" ama suç işlemediğini savundu.

HOUSE OF CARDS’IN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Kevin Spacey son yıllarda art arda açılan taciz davaları nedeniyle Netflix dizisi House of Cards'ın kadrosundan 2017'de çıkarılmıştı.

2022'de oyuncu Anthony Rapp'i 14 yaşındayken istismar ettiği suçlaması mahkeme tarafından düşürülmüş, diğer suçlamalardan da aklanmıştı. ABD’li aktör hakkında 2008 yılında gerçekleştiridiği iddia edilen cinsel saldırıya ilişkin açılan dava ise devam ediyor.

Kevin Spacey, 2000 yılında "Amerikan Güzeli" ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü ve 1995 yılında "Olağan Şüpheliler" filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.