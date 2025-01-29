Keyfekeder ne demek? Anlamı, kullanımı ve örnek cümleler

Türkçede bazı kelimeler zaman içinde farklı anlamlar kazanarak günlük konuşmalarda sıkça kullanılır. Keyfekeder kelimesi de bunlardan biridir. Hem edebi metinlerde hem de günlük dilde kullanılan keyfekeder kelimesi, genellikle belirli bir amaç veya düzen olmadan yapılan şeyleri ifade eder. Peki, keyfekeder ne demek, nasıl kullanılır, keyfekeder insan ne anlama gelir ve "keyfekeder satılık" ifadesi ne demektir? Bu makalede bu konuları detaylıca ele alacağız.

KEYFEKEDER NE DEMEK?

Keyfekeder kelimesi, "kişinin keyfine göre, gelişigüzel, rastgele ve önem vermeden yapılan bir şey" anlamına gelir. Bu kelime Arapça "keyf" (keyif) ve "keder" kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur ve kelime anlamı itibariyle "keyfe ve kedere bağlı, önemsenmeden yapılan" anlamına gelir.

Keyfekeder kelimesinin anlamları:

Önem verilmeden, rahatına göre yapılan

Gelişigüzel, rastgele yapılan

Planlı ve ciddi olmayan

Bu kelime genellikle bir işi öylesine, isteğe bağlı olarak, üzerinde çok düşünmeden yapan insanlar veya eylemler için kullanılır.

Keyfekeder TDK Sözlük anlamı: Pek üzerinde durulmayan, önem verilmeyen.

KEYFEKEDER ÖRNEK CÜMLELER

Keyfekeder kelimesinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için birkaç örnek cümleye göz atalım:

"Bu projeyi keyfekeder bir şekilde yaparsan başarılı olamazsın." (Eğer rastgele ve önem vermeden yaparsan, başarılı olamazsın.)

"Keyfekeder konuşmalar bazen en samimi sohbetler olabilir."

(Rahat ve gelişigüzel yapılan konuşmalar bazen daha içten olabilir.)

(Rahat ve gelişigüzel yapılan konuşmalar bazen daha içten olabilir.) "Onun hayatı tamamen keyfekeder bir şekilde ilerliyor, hiçbir planı yok." (Düzensiz ve rastgele bir hayatı var, geleceğe dair hiçbir plan yapmıyor.)

"Keyfekeder hareket etmek bazen büyük hatalara yol açabilir." (Düşünmeden yapılan hareketler bazen istenmeyen sonuçlar doğurabilir.)

KEYFEKEDER SATILIK NE DEMEK?

"Keyfekeder satılık" ifadesi, satılık olan bir şeyin belirli bir düzen veya kurala bağlı olmadan satıldığı anlamına gelir. Bu ifade genellikle ikinci el eşya ilanlarında veya sanatsal üretimlerde kullanılır.

Örneğin:

"Keyfekeder satılık kitaplar elimde mevcuttur." (İsteyen alabilir, belli bir satış politikası yoktur.)

"Keyfekeder satılık eşyalarımız için mesaj atabilirsiniz." (Fiyat ve satış süreci sabit değildir, isteğe bağlı olarak satış yapılmaktadır.)

Bu kullanım, belirli bir fiyat veya katı satış kuralları olmadan esnek şekilde satış yapıldığını gösterir.

KEYFEKEDER İNSAN NE DEMEK?

"Keyfekeder insan" ifadesi, hayatı çok ciddiye almayan, rahat ve gelişigüzel yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Keyfekeder İnsan Özellikleri:

Hayatı akışına bırakır, fazla plan yapmaz.

İşlerini ve görevlerini çok ciddiye almaz.

Kararlarını anlık olarak verir.

Sorumluluk almak yerine keyfine göre yaşar.

Disiplinsiz ve düzensiz olabilir.

Örneğin:

"O tam bir keyfekeder insan, hiçbir şey için endişelenmiyor." (Hayatı çok rahat bir şekilde yaşıyor, hiçbir şeyi dert etmiyor.)

"Keyfekeder biri olduğun için sorumluluklarını yerine getiremiyorsun." (Rahat ve umursamaz biri olduğun için işlerini düzgün yapmıyorsun.)

KEYFEKEDER KELİMESİNİN KULLANIM ALANLARI

Günlük konuşmalarda: İnsanların rastgele veya umursamaz tavırlarını anlatırken.

İnsanların rastgele veya umursamaz tavırlarını anlatırken. Edebiyat ve sanat alanında: Planlı olmayan, doğaçlama sanat eserleri için.

Planlı olmayan, doğaçlama sanat eserleri için. İkinci el satış dünyasında: Esnek fiyatlandırma ve rastgele satışlar için.

Esnek fiyatlandırma ve rastgele satışlar için. İş dünyasında: Düzensiz ve sistemsiz çalışan kişiler için.

KEYFEKEDER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Rastgele, gelişigüzel, keyfi, umursamaz.

KEYFEKEDER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Planlı, düzenli, disiplinli, sorumlu.

KEYFEKEDER İNSAN NE DEMEKTİR?

Hayatı çok ciddiye almayan, rahat ve umursamaz bir şekilde yaşayan kişi.

KEYFEKEDER SATILIK NE ANLAMA GELİR?

Belirli bir düzeni olmayan, gelişigüzel yapılan satış.

KEYFEKEDER KELİMESİ OLUMSUZ BİR ANLAM TAŞIR MI?

Kullanım bağlamına göre değişir. Bazen rahatlık ve özgürlüğü anlatırken, bazen de disiplinsizlik anlamında olumsuz kullanılabilir.Sonuç

Keyfekeder kelimesi, kişinin keyfine göre hareket ettiği, planlı ve ciddi olmayan durumları ifade eden bir kelimedir. Günlük hayatta "keyfekeder insan", "keyfekeder satılık" gibi farklı kullanımları da vardır. Bu kelime, genellikle rahat ve gelişigüzel yapılan işlerle ilişkilendirilir.

Bazı durumlarda özgürlük ve rahatlık anlamına gelirken, bazı durumlarda plansızlık ve disiplinsizlik gibi olumsuz bir anlam taşıyabilir. Kelimenin anlamını ve kullanımını iyi bilmek, doğru cümleler kurmak açısından önemlidir.