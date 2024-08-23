Keyfi engeller sürüyor

Haber Merkezi

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 30 yıllık mahpus olan Ataş Göbe, infazını 2 Haziran’da tamamlamasına rağmen “pişmanlık” dayatmasını kabul etmediği için tahliyesi 3 ay engellendi.

Cezaevi İdari ve Gözlem Kurulu’nun (İGK) 2021’de yürürlüğe girmesiyle birlikte yüzlerce siyasi mahpusun ya infazı yakıldı ya da tahliyeleri engellendi. Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 30 yıllık mahpus Ataş Göbe de tahliyesi engellenenlerden biri.

Ceza infaz süresini 2 Haziran’da tamamlayan Göbe’nin tahliyesi “pişmanlık” dayatmasını kabul etmediği gerekçesiyle 3 ay ertelendi. Göbe’nin kardeşi İmdat Göbe, “Bir insan ömrünün yarısını cezaevinde geçirmiş ve cezasını bitirmesine rağmen hukuksuz bir şekilde tahliyesi engelleniyor. Abim, Bolu cezaevinde tutuluyor ve biz Iğdır’da yaşıyoruz. Maddi ve manevi zorluklardan dolayı 7-8 yıldır abimin görüşüne gidemiyoruz” diye belirtti.