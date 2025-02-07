Keyfi kararlar artar

Haber Merkezi

AKP, MHP ve BBP’nin oylarıyla 30 Ocak’ta kabul edilen yasayla birlikte Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK), herhangi bir yargı kararı olmaksızın kamu görevlilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verildi. Böylece bakanlıklar, valilikler, meslek odaları, belediyeler, KİT’ler, BDDK ve SPK gibi düzenleyici kurumlar, barolar, tabip odaları ve kamu bankaları gibi kurumlarda çalışanlar, herhangi bir yargı kararı olmaksızın görevden uzaklaştırabilecek.

Seçilmiş yöneticilerin de görevden uzaklaştırılmasının önü açıldı. CHP, düzenlemeye karşı AYM’ye başvurmaya hazırlanıyor. Meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri de karara tepkili.

MA’da yer alan habere göre Urfa Baro Başkan Yardımcısı Fırat Melik, düzenlemenin Anayasa'nın 128, 129 ve 130’uncu maddelerine aykırı olduğunu söyledi. Fırat Melik, "Anayasa'nın 128’inci maddesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki soruşturmacıların ve teftiş kurullarının görev ve sorumluluklarının münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği’, 129’da ‘Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler’ ibareleri yer alır. Bu düzenleme bu maddelere açıkça aykırı" dedi.

2018’de de benzer bir düzenlemenin yapıldığı ancak AYM tarafından iptal edildiğini anımsatan Melik, düzenlemenin keyfi uygulamalara zemin hazırlayacağı uyarısında bulundu. Melik, "Bu düzenleme hukuk güvenliği için sorun yaratabilir. Bu düzenlemenin bir an önce iptaline karar verilmelidir. Bizler de bu konu hakkında gerekli çalışmalarımızı yapacağız ve düzenlemenin iptali için gerekli girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.

TMMOB Urfa İl Koordinasyonu Kurulu (İKK) Sekreteri Rojbin Şahin ise, düzenlemeyle keyfi uygulamaların artabileceğini vurguladı. Rojbin Şahin, "DDK'ye verilen bu yetkiyle tüm yargı organları devre dışı bırakılmıştır. Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasının yolunun açılması bir kişinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu yetki demokrasi adına bir kırıntı bırakmamaya yöneliktir. Düzenleme AYM'ye taşınacak ancak biz bu düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Muhalefeti konu ile ilgili kamuoyu oluşturmaya davet ediyor ve kanun geri alınana kadar konunun takipçisi olacağımızı tekrardan hatırlatıyoruz” diye konuştu.