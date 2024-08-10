Keyfiliğe son verin

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) İleri İngilizce Birimi’nde görev yapan Eğitim Sen üyesi öğretim görevlileri Nilgün Fırat, Gözde Han ve Nazım Çapkın, 14 Haziran 2024 tarihinde rektörlük tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Hazırlık Birimi’ne görevlendirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, kararın öğrenci yararını gözetmekten uzak, bilimsel dayanağı olmayan, keyfi bir uygulama olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Alınan bu karar, nitelikli eğitimin önünde bir engel oluşturan keyfi bir görevlendirme olup, kamu yararını da hiçe saymaktadır” denildi.