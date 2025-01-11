Keyifli bir müzik gezisi

Oktay EVSEN

Müzik TR100 setinden ilham alınarak tasarlanan Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması” sergisi, Müze Gazhane’de ücretsiz sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen hayata geçirilen sergi, 14 Ocak’tan itibaren pazartesi günleri hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlanan sergide, son yüzyılımızda hafızalara kazınan şarkılar, albümler, sanatçılar; dönemin dergileri, plak, kaset, CD’leri; farklı dönemlere ait müzik oynatıcıları, konser afişleri, kartpostallar ile zenginleştirilmiş özenli bir arşiv çalışması ve mekân kurgusu ile ziyaretçilere sunuluyor.